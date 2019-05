FunOne Laser Tag. Wejdź w świat laserowych rozgrywek!

Zawyła syrena. Spowitą dymem arenę wypełniły czerwone rozbłyski laserów. Energetyczna muzyka napędza adrenalinę, emocje sięgają zenitu. Czas zacząć przygodę!

Po największej w Warszawie arenie do gry w laserowy paintball rozchodzą się skoncentrowani na wygranej Gracze. Wyglądają jak kosmiczni wojownicy w ultranowoczesnych zbrojach - to świecące w półmroku, naszpikowane elektroniką kamizelki. W dłoniach równie kosmiczna broń, która wystrzeliwuje bezpieczne i bezbolesne w porównaniu do tradycyjnego paintballa wiązki lasera. W blasku fluorescencyjnych malunków, wśród migoczących świateł rozpoczyna się emocjonująca rozgrywka. Unik, podejście, trafienie! “You are hit!”. Punkty zlicza progresywny system komputerowy, który w czasie rzeczywistym aktualizuje wyniki, przedstawiane w formie czytelnych słupków i wykresów. Gra toczyć się może w tak wielu wariantach, że wszyscy - od uczniów, poprzez integrujących się pracowników, aż do szukających niebanalnej rozrywki uczestników wieczorów kawalerskich - znajdą opcję idealną dla siebie. Walka dwóch drużyn? Każdy z każdym? Pojedynek na celność, na obronę, na sposoby ataku? Wybór należy do Graczy. Sojusze, koalicje, przemyślane strategie, zwinność, orientacja w terenie - to wszystko ma znaczenie, ale gołym okiem widać, że uczestnicy rozgrywki po prostu fenomenalnie się bawią, wciągnięci przez spowity mrokiem i dymem labirynt. Powietrze aż iskrzy od emocji, a czas gry mija w ekspresowym tempie. Jedna gra to za mało, Ekipa skrzykuje się już na kolejną batalię...

FUNONE

Laserowy paintball to dynamiczna gra, w której uczestnicy wyposażeni w broń laserową i specjalne kamizelki rywalizują ze sobą indywidualnie lub zespołowo o miano lidera. Oryginalna nazwa tej zabawy to Laser Tag, a od tradycyjnego paintballa różni ją wykorzystanie wirtualnych i co najważniejsze bezpiecznych pocisków. Sceneria rodem z gier komputerowych wprowadza graczy w industrialny klimat pełen przygód i niespodzianek. Arena FunOne to klimat jak z dżungli Avatar, a rozgrywki FunOne to dreszcz emocji, rywalizacja i świetna zabawa. FunOne Laser Tag jest nową propozycją na mapie warszawskich atrakcji dla dzieci i dorosłych.

FunOne to niebanalne urodziny dla grupy wymagających nastolatków. To pomysł na odjazdową imprezę, którą długo będzie wspominać Jubilat i jego goście. Po emocjonującej rozgrywce w FunOne przychodzi czas na jedzenie, picie oraz odpoczynek w specjalnie do tego przygotowanej salce urodzinowej.

FunOne to firmowa impreza integracyjna, w której można bezkarnie postrzelać do Szefa, a której echa długo będą brzmiały na firmowych korytarzach.To pełen reset z dala od firmowych obowiązków i czas na doskonałą integrację. Przestrzeń FunOne to także idealny sposób, aby połączyć szkolenia lub warsztaty z zabawą integracyjną, która wyzwoli emocje, rywalizację, ale także przyniesie niezwykłe wspomnienia. Wystarczy wykorzystać sale szkoleniowe, oferowany rzutnik multimedialny, wyśmienity catering - wszystko skrojone na miarę potrzeb - a tradycyjne szkolenie zmienia się w efektywną dla firmy, długo wspominaną przygodę.

Wycieczka szkolna też nie musi wiać muzealną nudą. FunOne to nieszablonowe zajęcia z zakresu współpracy w grupie, kreatywności, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w atmosferze presji czasu. To emocje i rywalizacja, ale także świetny materiał do omawiania podczas lekcji wychowawczych pod kątem zasad fair play i pracy w zespole.

Kolejny kubek, książka lub nietrafiony kosmetyk? Voucher FunOne to idealne rozwiązanie na kreatywny prezent dla wybranej osoby. To możliwość zaoferowania tego co najcenniejsze - ciekawie spędzonego czasu. Taki voucher jest gwarancją uśmiechu, pozytywnych emocji, fantastycznej zabawy - wszystko zamknięte w jednej karcie podarunkowej FunOne.

Warto oderwać się od szarej rzeczywistości i zanurzyć w kolorowy świat aktywnej zabawy. Jednorazowo w rozgrywce mogą brać udział 24 osoby, czas gry to 30 minut wraz z krótkim przeszkoleniem i uzbrojeniem uczestników. Cenną możliwością jest założenie indywidualnego konta Gracza, dzięki któremu może śledzić on historię rozgrywek, a także rezerwować kolejne gry poprzez portal FunOne.

Nie zwlekaj zatem, przygoda czeka! Skrzyknij swoją najlepszą Ekipę, przekrocz próg areny i wejdź w świat laserowych rozgrywek!

www.FunOne.pl

rezerwacje telefoniczne pod nr tel. 793 528 528

Adres: ul. Powsińska 64A, III piętro

02-903 Warszawa