Gadżety firmowe z nadrukiem – najnowsze trendy i sprawdzone sposoby na promocję firmy

Choć może się wydawać, że gadżety firmowe to już dość „ograny” pomysł – ich moc wcale nie słabnie. Wręcz przeciwnie. Te odpowiednio dobrane mogą zdziałać prawdziwe cuda na polu brandingu oraz, ogólnie, wzmacniania wizerunku. Dlaczego? Bo wszystkie są praktycznymi akcesoriami, z których aż chce się korzystać na co dzień. A jak wybrać te najlepsze i co obecnie jest najchętniej wybierane? Oto kilka uwag na temat najnowszych trendów. Sprawdź, jak mądrze zainwestować w gadżety z nadrukiem, aby rzeczywiście wniosły wartość dodaną do Twojej strategii promocyjnej.

Nie tylko torby reklamowe, długopisy czy notesiki

… choć trzeba przyznać, że tego typu akcesoria nadal działają. Mimo to, z uwagi na dużą popularność, oddziałują nieco słabiej niż jeszcze kilka lat temu – brak im tego „efektu świeżości”. A skoro tak – zapewne już domyślasz się, jaki jest pierwszy trend w świecie gadżetów reklamowych. Warto wybierać te mniej typowe i bardziej nietuzinkowe. Czyli jakie? Tak naprawdę... „sky is the limit” – ograniczenia nie istnieją. A to dlatego, że najlepsi producenci tego typu akcesoriów niemal nieustannie poszerzają swoją ofertę i dają Ci dostęp do niesamowicie kreatywnych rozwiązań. Jakich?

Okulary słoneczne z logo Twojej firmy, walizka podróżna, głośnik bluetooth, kosmetyki reklamowe, ogrzewacze do rąk… można długo wymieniać. Tak oryginalne gadżety dla firm oferuje np. OpenGift.pl. Co ważne – wśród tych niestandardowych znajdziesz zarówno droższe i bardziej „ekskluzywne”, jak i te, które możesz wręczać masowo, np. podczas wszelkiego typu eventów promocyjnych.

Gadżety reklamowe eko – w trosce o środowisko naturalne

Kolejnym ciekawym trendem w świecie gadżetów promocyjnych jest zwrot w stronę natury i ekologii. W drugiej dekadzie XXI wieku wcale to nie dziwi. Promocja zdrowego stylu życia, segregacji śmieci i postawy proekologicznej jest dzisiaj wszechobecna. Dlatego dobrze się w nią wpisać także swoją działalnością marketingową. To tworzy bardzo pozytywny komunikat dla klientów i kontrahentów. Gdy bowiem wręczasz np. długopis czy notes z recyklingu albo zestaw drewnianych kredek, informujesz odbiorców, że Twoja marka:

• jest nowoczesna i reaguje na najnowsze tendencje rynkowe,

• działa w sposób przyjazny środowisku naturalnemu,

• troszczy się o swoje otoczenie.

To zaś buduje „świeży” i pełen dobrych skojarzeń wizerunek oraz… procentuje także w długofalowej perspektywie.

Dopasuj gadżety reklamowe do specyfiki swojej branży oraz strategii marketingowej

W świecie reklamy chodzi nie tylko o ślepe podążanie za trendami. Wręcz przeciwnie – im bardziej zechcesz się wyróżnić i zrobić coś „pod prąd”, tym lepiej. Pamiętaj jednak, że „pod prąd” bynajmniej nie oznacza „chaotycznie” ani „bez planu”. Jeśli jesteś na etapie wybierania gadżetów firmowych, upewnij się, że wpiszą się w Twoją strategię komunikacyjną.

Zastanów się:

• które najlepiej wpiszą się w charakter Twojej działalności – np. jeśli prowadzisz biuro podróży, dobrym pomysłem mogą być np. okulary przeciwsłoneczne z nadrukiem czy etui na dokumenty, a jeśli masz szkołę językową – stare, dobre notesy i długopisy będą strzałem w dziesiątkę,

• na jaką skalę chcesz się promować przy pomocy gadżetów – czy chcesz je wręczać w ramach podziękowania za zakup (i możesz sobie pozwolić na te nieco droższe), czy raczej rozdawać na targach branżowych czy innym evencie promocyjnym (i kluczowa jest dla Ciebie niska cena, ale i jej dobry stosunek do jakości).

Dopiero, gdy odpowiesz sobie na te pytania, przyjrzyj się dokładnie katalogowi z gadżetami reklamowymi. Wówczas będzie Ci znacznie łatwiej podjąć decyzję, która przełoży się na wymierne efekty – przede wszystkim wizerunkowe, ale również sprzedażowe.

Jaki nadruk na gadżetach firmowych?

Pamiętaj, że wybór typu gadżetów, które staną się pomocą w promocji marki, to nie wszystko. Istotne jest również, aby wykonany na nich nadruk był:

• wyraźny i trwały – pamiętaj, że większość gadżetów to przedmioty codziennego użytku, bardzo intensywnie eksploatowane,

• zgodne z Twoim systemem identyfikacji wizualnej.

Wniosek? Najlepiej sprawdzi się logo Twojej firmy – zwłaszcza, jeśli jest wyraziste i dobrze zaprojektowane. Możesz również pomyśleć nad dodaniem chwytliwego hasła promocyjnego czy adresu strony www. A jeśli masz wątpliwości – omów swój pomysł z ekspertami. Na pewno podpowiedzą Ci, jaki layout będzie najskuteczniej oddziaływał na osoby, które zostaną obdarowane praktycznymi gadżetami.