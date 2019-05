Gala Bestsellerów Empiku 2018 w wyjątkowej muzycznej oprawie!

Polskie gwiazdy w mieście twoich pasji

Na scenie podczas gali pojawią się twórcy najpopularniejszych w Polsce książek, płyt i filmów, w tym największe gwiazdy polskiej muzyki 2018 roku: Dawid Podsiadło, który płytą „Małomiasteczkowy” nieźle namieszał na naszym rynku muzycznym i jest nominowany w dwóch kategoriach (muzyka polska i wydarzenie roku) oraz Paweł Domagała z szansą na statuetkę Bestsellera Empiku za album „1984”. Monika Brodka z kolei zwiastować będzie muzyczną przyszłość i wykona utwór z płyty „MTV Unplugged Brodka” dwa dni przed jej premierą. Listę polskich wykonawców dopełniają uwielbiana przez młodzież Roksana Węgiel oraz L.U.C, autor oprawy muzycznej gali, który wystąpi z międzynarodowym składem Rebel Babel Ensemble.

To oczywiście nie koniec muzycznych niespodzianek. Wkrótce poznamy zagraniczną gwiazdę wieczoru. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na Gali Bestsellerów Empiku wystąpili m.in. Sting i Shaggy oraz Jessie Ware, a impreza zdobyła dwie nagrody: Grand Prix konkursu Baltic Event Awards oraz nagrodę za najlepszy event roku w całym regionie Morza Bałtyckiego. Znalazła się również w gronie 9 najlepszych wydarzeń kulturalnych na świecie w konkursie World Best Events i właśnie została nominowana w konkursie Eventex.

Gala Bestsellerów Empiku w mediach elektronicznych

Wydarzenia związane z rozstrzygnięciem największego w Polsce plebiscytu na najpopularniejszą książkę, płytę i produkcję filmową roku będą transmitowane w internecie i telewizji. Galę, którą poprowadzi Marcin Prokop, będzie można oglądać na żywo na antenie TVN od godziny 20:15. W realizacji telewizyjnej zostaną wykorzystane efekty rozszerzonej rzeczywistości (tzw. extended reality).

Nieco wcześniej, bo już o 19:30, rozpocznie się internetowa relacja zza kulis: Honorata Skarbek i Piotr Grabarczyk specjalnie dla internautów przeprowadzą wywiady z gwiazdami i pokażą ekskluzywne materiały z czerwonego dywanu. Transmisję będzie można oglądać na stronie www.bestsellery.empik.com oraz na fanpagu Empiku (Facebook.com/empikcom).

Pasje i inspiracje Polaków

Bestsellery Empiku to największy plebiscyt kulturalny w Polsce, swoisty barometr naszych zainteresowań i pasji, miernik gustów literackich, muzycznych i filmowych. Na początku stycznia zostały ogłoszone nominacje do 20. edycji tej nagrody – po 5 najchętniej wybieranych tytułów w każdej z 10 kategorii. Statuetki zdobędą twórcy tych książek, płyt i filmów, które były kupowane najczęściej w Empiku – w salonach i w sklepie internetowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Każdy zakup to jeden głos. Nieco inaczej zostanie wybrane najbardziej inspirujące zjawisko kulturalne, czyli Wydarzenie Roku 2018 – wskażą je internauci w głosowaniu odbywającym się na stronie www.bestsellery.empik.com.