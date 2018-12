Galeria Młociny coraz bliżej. To tutaj będzie pierwszy Primark i nowe Koszyki

Galeria Młociny wygląda niczym ogromny statek. Długa na ponad 400 metrów, niezbyt szeroka, nieco schowana na działce w pobliżu huty. Co ciekawe, odległości nie powinny przeszkadzać przyszłym klientom. W środku zaplanowano cztery wyspy. Przecinają się tam ciągi komunikacyjne, a obok znajdą się kawiarnie i miejsca odpoczynku. Komfort zapewniać mają także wysokie sufity. Na poziomie 0 sklepy będą wysokie na 7,5 metra. Do tego spora część sufitu została przeszkolona, przez co do środka wpada sporo naturalnego światła. Jako, że budynek jest ułożony na osi zachód-wschód w godzinach popołudniowych we wnętrzu robi się pomarańczowo.

Centrum rozrywki na Bielanach

Najciekawszą atrakcją całego kompleksu będzie poziom +2. Pierwotnie ta część była w większości niewykorzystana. Po tym jak Echo Investment wraz z EPP kupili budowane centrum handlowe od Rosehill Investments, ostatni poziom został zaaranżowany zupełnie inaczej. Prestiżowe międzynarodowe studio Broadway Malyan stworzyło strefę rozrywkową inspirowaną londyńskimi galeriami, a także lokalnymi trendami, w tym... Halą Koszki.

- Na poziomie +2 znajdzie się gastronomia, ale także rozrywka: kino, plac zabaw dla dzieci, fitness oraz kręgielnia. Goście do dyspozycji będą mieli taras zewnątrz, na który część restauracji będzie serwować napoje i posiłki - mówi nam Szymon Mińczuk z Echo Investment.



Dechy na Bielanach, mat. pras.

Największą część ostatniego poziomu zajmuje gastronomia. Podzielono ją na trzy strefy:

Karuzela - posiłki dla całych rodzin, najbardziej przypomina klasyczny food court z galerii handlowych. Tuż obok znajdzie się kino, klub bilardowy, kręgielnia i fitness.

- posiłki dla całych rodzin, najbardziej przypomina klasyczny food court z galerii handlowych. Tuż obok znajdzie się kino, klub bilardowy, kręgielnia i fitness. Dechy na Bielanach - strefa dla młodszego klienta, połączona z tarasem. Znajdą się tam leżaki i hamaki, a do tego muzyka na żywo. Będzie to prawdopodobnie najciekawsza strefa, ponieważ w środku galerii ustawione zostaną trzy food trucki (prawdopodobnie stare samochody dostawcze), w których rotacyjnie będą pojawiać się kuchnie uliczne. Jedzenie oraz napoje będziemy mogli zamówić także na taras.

- strefa dla młodszego klienta, połączona z tarasem. Znajdą się tam leżaki i hamaki, a do tego muzyka na żywo. Będzie to prawdopodobnie najciekawsza strefa, ponieważ w środku galerii ustawione zostaną trzy food trucki (prawdopodobnie stare samochody dostawcze), w których rotacyjnie będą pojawiać się kuchnie uliczne. Jedzenie oraz napoje będziemy mogli zamówić także na taras. Hala Hutnik - ta część jest wzorowana na Hali Koszyki. Pojawią się zatem wspólne stoły (12) oraz 300 miejsc siedzących. Będzie też food truck i siedem stałych lokali gastronomicznych, niektóre z obsługą kelnerską. Całość w surowym, industrialnym stylu nawiązującym do pobliskiej fabryki.



Hala Hutnik, mat. pras.

Galeria Młociny na Bielanach: kiedy otwarcie?

W rozmowie z przedstawicielami Echo Investment słyszymy, że galeria jest już prawie gotowa. Oficjalnie otwarcie zaplanowano na przełom marca i kwietnia 2019. - Przekazujemy już pierwszym najemcom powierzchnię. Oni przystępują już do swoich prac - mówi nam Szymon Mińczuk. W tej chwili wynajętych jest już ponad 90 proc. powierzchni handlowej oraz całość biur - tam 5,5 tys. mkw. wynajęła firma Inter Cars

Co jeszcze znajdzie się w Galerii Młociny? W Polsce zadebiutuje oczekiwana przez młodsze pokolenie marka Primark. Na najwyższym piętrze znajdzie się również coworking. Pozostałe sklepy:

Odzież: Bershka, Carry, CCC, C&A, Forever 21, Guess, H&M, KappAhl, Levi's, Massimo Dutti, Newbie, Oysho, Pepco, Pull&Bear, Solar, SMYK, Stradivarius, TK Maxx, VAN GRAAF, Wojas, Zara

Biżuteria, zegarki, akcesoria: Apart, Bijou Brigitte, Briju, Flying Tiger Copenhagen, Obag, Swatch, TOUS, YES, Zibi

Kosmetyki: Sephora, Douglas, Body Shop, MAC

Styl, design, dom: Hair Styling Team, Maxi Zoo, Mensa Home, Zara Home, JYSK, DUKA, Homla, Komfort

Sport: Calypso Fitness, GO Sport, Martes Sport

Rozrywka: Multikino, MK Bowling

Food court: Burger King, Compañeros, Dunkin’ Donuts, Express Kuchnia Marché, Greenit, KFC, Lifemotiv, Menya Musashi, Olimp, Pizza Hut Express, Subway, Sevi Kebab, Sushi Zushi, Tel Aviv, ZenThai, Van Dog

Spożywcze: Intermarche

Elektonika: Media Markt

Zdrowie: Enel Med



Front Galerii Młociny, fot. Paweł Wiśniewski

Jak dojechać do Galerii Młociny?

Wjazd do centrum handlowego zlokalizowany będzie od strony Zgrupowania AK Kampinos. Na parking będą prowadził dwie drogi. Jedną zjedziemy bezpośrednio na poziom -2, drugą, na mniejszą część parkingu zlokalizowaną na -1 oraz -0,5 (wysokie sufity pozwoliły na podwojenie miejsc). W sumie do dyspozycji gości będzie 2 tys. miejsc parkingowych. W przyszłości być może uda się wybudować nowe drogi wyjazdowe, to jednak wymaga zgody miasta.

Klienci, według inwestora, będą również dojeżdżać komunikacją miejską. W pobliżu znajduje się węzeł Młociny, z którego rocznie korzysta 24 miliony pasażerów. Tuż przy wejściu do centrum handlowej jest metro, pętla tramwajowa oraz autobusowa. Inwestorami Galerii Młociny są spółki EPP (70 proc. udziałów) i Echo Investment (30 proc. udziałów). Pierwsza będzie zarządzać nowo otwartym kompleksem. Druga odpowiada całościowo za proces deweloperski i najem.