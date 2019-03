Galeria Młociny. Kiedy otwarcie centrum handlowego na Bielanach?

Na Bielanach, tuż przy węźle przesiadkowym, powstaje ogromna Galeria Młociny. W centrum handlowym znajdzie się trzecie co do wielkości centrum handlowe w Warszawie. Będzie tu około 220 sklepów oraz aż 50 punktów gastronomicznych.

Galeria Młociny coraz bliżej. To tutaj będzie pierwszy Prima...

Jak słyszymy od dewelopera, galeria jest już w większości wynajęta. Na razie ogłoszono mniej więcej połowę najemców.

Jakie marki znajdą się w Galerii Młociny?

Odzież: Bershka, Carry, CCC, C&A, Forever 21, Guess, H&M, KappAhl, Levi's, Massimo Dutti, Newbie, Oysho, Pepco, Pull&Bear, Solar, SMYK, Stradivarius, TK Maxx, VAN GRAAF, Wojas, Zara

W galerii pojawi się również Primark, choć ani inwestor, ani przedsiębiorstwo odzieżowe nie potwierdzili oficjalne tych informacji.

Odzież: Bershka, Carry, CCC, C&A, Forever 21, Guess, H&M, KappAhl, Levi's, Massimo Dutti, Newbie, Oysho, Pepco, Pull&Bear, Solar, SMYK, Stradivarius, TK Maxx, VAN GRAAF, Wojas, Zara, Medicine, eobuwie.pl

Biżuteria, zegarki, akcesoria: Apart, Bijou Brigitte, Briju, Flying Tiger Copenhagen, Obag, Swatch, TOUS, YES, Zibi

Kosmetyki: Sephora, Douglas, Body Shop, MAC

Styl, design, dom: Hair Styling Team, Maxi Zoo, Mensa Home, Zara Home, JYSK, DUKA, Homla, Komfort

Sport: Calypso Fitness, GO Sport, Martes Sport

Rozrywka: Multikino, MK Bowling

Food court: Burger King, Compañeros, Dunkin’ Donuts, Express Kuchnia Marché, Greenit, KFC, Lifemotiv, Menya Musashi, Olimp, Pizza Hut Express, Subway, Sevi Kebab, Sushi Zushi, Tel Aviv, ZenThai, Van Dog, Sobremesa Tapas Bar, Etno Cafe

Spożywcze: Intermarche, Przyjaciele Kawy

Elektonika: Media Markt

Zdrowie: Enel Med**

POLECAMY TEŻ: