Galeria Młociny. Nowe, Lifestylowe “MUST BE”.

Karuzela, Karuzela, na Bielanach co niedziela

Słowa piosenki Marii Koterbskiej nawiązują do cudownej historii dzielnicy, która w minionym stuleciu była mekką rozrywki stolicy. To tu, na Bielanach, obywały się pikniki, festiwale i biesiady, na które ludzie tłumnie przypływali statkami po Wiśle. Bycie tu było obowiązkowym punktem niedzieli niejednego Warszawiaka. Choć tradycja niedzielnych odpustów odbywających się w pobliżu lasku bielańskiego sięga połowy XVII wieku, dopiero w minionym stuleciu bywanie tu stało się modne. Niestety lata 70. i 80. uśpiły tradycję i Bielany zapadły w rozrywkowy sen. Aż do teraz.

Spotkania i Dania na Młocinach

W pobliżu warszawskiej huty i stacji metra powstaje niezwykła budowla. Galeria Młociny, bo o niej mowa, ma być nowym, lifestylowym miejscem dla mieszkańców Warszawy. A wraz z nią wyjątkowa strefa Spotkań i Dań. W projekcie obiektu znalazły się odwołania do tradycji okolicy. Wystrój Hali Hutnik nawiązuje do motywów fabrycznych sąsiadującej z galerią Huty Warszawa. Szykowna, urządzona w industrialnym klimacie strefa restauracyjna, jest pierwszym takim konceptem w kompleksie handlowym w Polsce. Łączy w sobie ofertę gastronomiczną z niezwykle popularną na świecie przestrzenią coworkingową wyposażoną w 20 stanowisk. To tutaj wszyscy pracujący zdalnie i freelancerzy znajdą miejsce do codziennej lub okazjonalnej pracy w cudownej atmosferze. Wieczorem zaś usiądą z przyjaciółmi przy kolacji i lampce wina, by podzielić się nowinkami minionego dnia. W strefie Spotkań i Dań, pojawią się niespotykane dotąd w centrach handlowych marki gastronomiczne Sobremesa, Buenavista, czy Sushi Zushi.