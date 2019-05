Galeria Młociny. Ponad 200 sklepów, w tym debiutujące marki. Perełką strefa gastronomiczna z food truckami w industrialnej przestrzeni

W strefie restauracji nazwanej „Spotkania i Dania” znajdziemy lokale, które do tej pory omijały galerie handlowe. Jest tam dietetyczny Food by Ann (Ani Lewandowskiej), burgerownia Pasibus, kawiarnia Etnocafe, street foodowy Lamby's czy debiutująca w Warszawie ukraińska sieć gastronomiczna Pesto Cafe z kuchnią włoską. W sumie koło siebie znajdziemy aż 36 lokali (w całym budynku jest ich 50). W niedalekiej przyszłości otwarte zostaną także prawdziwe food trucki ze zmieniającym się co pewien czas menu znanym do tej pory głównie z plenerowych zlotów.

Do Galerii Młociny dostaniemy się również komunikacją miejską: metrem, tramwajem oraz autobusem. Główne wejście znajduje się naprzeciw pętli Młociny, boczne wzdłuż ulic: gen. Marii Wittek oraz Zgrupowania AK Kampinos.

Galeria Młociny: lista sklepów

Odzież

Pepco, Bershka, Carry, Guess, H&M, Calzedonia, Gatta, Intimmisimi, Wółczanka, Massimo Dutti, Newbie, Pull&Bear, Royal Collection, Sloggi, Stradivarius, TK Maxx, Unisono, Van Graaf, Zara, Mango, Monnari, C&A, Carry, Change Lingerie, Hexeline, Gagliardi, Vistula, Green Point, Top Secret, Italian Fashion, Kappahl, Aryton, Kubenz, Lavard, Levis, Mayoral, Medicine, Molton, Paco Lorente, Taranko, Solar, Tally Weijl, Recman, Tatuum, Reporter Young, Bytom, Ewa Minge, Quisque, Forever, Triumph

Artykuły dla Dzieci

Smyk – Cały dla Małych, Świat Zabawek

Obuwie i Galanteria

CCC, E-obuwie, Wittchen, O-Bag, Ryłko, Ochnik, Oysho, Hego’s, Venezia, Parafois, Puccini, Monnari Bags&Shoes, Sizzer, Deichmann, Sneakers by Distance, 50 style, New Balance

Zdrowie i Uroda

Biotech, Natura, Piękne Paznokcie, Zdrofit, Apteka Europejska, The Body Shop, Hebe, Douglas, Neonail, Paris Optique, Perfect Vision, Rosmann, Sephora, Soczewki24, SunLoox, Trendy Opticians, Yves Rocher, Stara Mydlarnia, Nail&Beauty Bar, Semilac, SFD, Ziaja, Strefa Inspiracji fashion&Beauty

Multimedia i Dom

Home&Deco, Jysk, Konsimo, Mango, RtvEuroAGD, Cortland, DUKA, Empik, Home&You, Flying Tiger, Mensa Home, Homla, Świat Prasy, Prezent Marzeń, Mi Store Xiaomi, Sony, Świat Książki, Ximi Vogue, Zara Home, Teletorium, Komputronik, Media Markt, Wariackie Papiery, Borowski Galeria Szkła Artystycznego

Rozrywka

Bajkowy labirynt, Multikino, Kind Play dla dzieci, Kolporter, Maxi Zoo, Ogródek Zabaw dla Dzieci, Car Serwis, Motor-Land, Harley Davidson, Strefa dzieci i Rodziców

Usługi

AB Foto, Coral Travel, CUK Ubezpieczenia, E-Smooking World, EnelMed i Enel Sport, Itaka, Jean Louis David, Kray Grey, Orange, Perfect Clean, Play, Plus, T-mobile, RainbowTours, TeleAces, UPC, TUI, UPC, Bank Millenium, Getin Bank, Kantor, Emma Kwiaty, MBank, Hair Styling Team

Gastronomia

Buena Vista Social Club, Burger King, Cukiernia Cieślikowski, Etno Cafe, Express Marche, Express Oriental, Foods by Ann Health Store, GreenLT, Grycan, KFC, King Kebab, Lambys, Love It, McDonald’s, Menya Musashi, Na końcu tęczy, Olimp, Papa Diego, PasiBus, Pesto Cafe, Pizza Hut, Pokazy Kulinarne, Sevi Kebab, Shawarma Jaffa Tel Aviv, Sombremesa, Van Dog, Subway, Zen Thai, A.Blikle, Costa Coffee, Good Lood, Lodomania, Sushi Zushi, Zaczaj, Bobby Burger

Biżuteria

Smart, Apart, Bijou Brigitte, Briju, Swatch, Swiss, Tous, Verona, Yes, Time Trend, By Dziubeka, EM Mens Accessories, Estiqu, Lydiana, W.Kruk

Artykuły Spożywcze

Biedronka, Boutique Konesera, Czas na herbatę, DEALZ, Vincent, Zebrano Rano, Przyjaciele Kawy

Sport

MK Bowling, Zdrofit, Go Sport, Martens Sport, 4F