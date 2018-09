Galeria Północna hucznie świętuje pierwsze urodziny

Urodziny pierwszego nowoczesnego centrum handlowego północno-wschodniej Warszawy wymagają wyjątkowej oprawy a Galeria Północna wie, jak dostarczyć klientom niezapomnianej rozrywki. Dlatego już w ostatni weekend września zaprasza na wielką jubileuszową imprezę. Teatry dla dzieci, pokazy iluzjonistów, konkursy, koncerty i spektakl komediowy - każdy z dwóch dni „Koncertowych urodzin” Galerii Północnej wypełniony jest po brzegi atrakcjami.

Koncertowy zawrót głowy na pierwsze urodziny

Huczna urodzinowa zabawa Galerii Północnej rozpocznie się w sobotę, 29 września. O godzinie 12.00 bogaty plan atrakcji otwierają animacje dla najmłodszych. W specjalnej strefie dla dzieci czeka m.in. malowanie buziek i warsztaty z tworzenia urodzinowych masek. W trakcie dwóch wypełnionych rozrywką dni gościom Galerii Północnej będą towarzyszyły atrakcje, które poznali i polubili w ciągu ostatnich miesięcy. Wśród nich są teatrzyki dla najmłodszych, które co wtorek goszczą w Galerii Północnej. Teatralne Poranki stały się ulubioną rozrywką małych gości obiektu, dlatego nie mogło ich zabraknąć także podczas urodzin. W sobotę galeria zaprasza dzieci na dwa przedstawienia – o godzinie 12.05 zaprezentuje bajkę „Pieskie życie”, natomiast o 16.00 „Koncert Stwora Głodomora”. Kolejną wyjątkową atrakcją jest spotkanie z iluzjonistami. W sobotę o godzinie 14.00 i 17.00 specjalnie dla klientów Galerii Północnej wystąpi Czarek Czaruje, utalentowany iluzjonista i youtuber, który swoimi magicznymi trickami zadziwia nawet największych sceptyków. Przez cały dzień na scenie zlokalizowanej przed sklepem TK Maxx przy wejściu od strony ul. Trakt Nadwiślański czekają także na gości konkursy z nagrodami.

Wielki finał sobotniej zabawy rozpocznie się o godzinie 18.30. Najpierw na scenie wystąpią zwycięzcy Talent Show, zorganizowanego w Galerii Północnej 15 września – zespół Unemployed Lovers. Utalentowane zespoły i wokaliści dostali szansę na sprawdzenie swoich sił przed prawdziwą widownią i jury, a następnie występ w charakterze supportu przed urodzinowym koncertem Galerii Północnej. Patronat nad Talent Show objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka. Główna muzyczna atrakcja imprezy zawładnie sceną o godzinie 19.00. W ramach zakończenia sobotnich atrakcji galeria zaprasza na koncert Mateusza Ziółko p.t. „Wielkie przeboje – POKOLENIA”, w którym udział weźmie także cała plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Obok wokalisty znanego m.in. z programu „Jaka to melodia?” i talent show „Must be the music. Tylko muzyka” wystąpi Izabela Trojanowska, która przypomni słuchaczom swoje największe przeboje i piosenki z ostatniej płyty, a także Marta Gałuszewska, laureatka ósmej edycji „The Voice of Poland” i Filip Lato, utalentowany twórca i wokalista, zwycięzca programu „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Teatralna niedziela w Galerii Północnej

Sobotnią zamknie zabawa w rytmach kultowych polskich przebojów, a już w niedzielę, 30 września Galeria Północna rusza z kolejną dawką urodzinowej rozrywki. O godzinie 12.00 ponownie zaprosi dzieci do strefy zabawy, gdzie animatorzy wyczarują na twarzach fantazyjne wzory i wypełnią czas kreatywnymi warsztatami tworzenia urodzinowych masek. Przez cały dzień na scenie będą się także odbywały konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W południe na małych gości Galerii Północnej i ich rodziców czeka pierwsze spotkanie z teatrzykami dla dzieci. Wyjątkowej rozrywki, która tak przypadła do gustu klientom biorącym udział w Teatralnych Porankach z Białołęckim Ośrodkiem Kultury, nie mogło zabraknąć także podczas urodzinowej imprezy. O godzinie 12.05 na scenie pojawią się aktorzy z inscenizacją bajki Kopciuszek. O 16.00 maluchy wybiorą się na spotkanie z inną popularną dziecięcą bohaterką w spektaklu „Przygody Pippi”. Na wszystkich gości czeka także odrobina magii. Iluzjonisty Just Edi Show nie trzeba nikomu przedstawiać. Artysta, komik i finalista programu „Mam Talent” wiele razy wprawiał w zdziwienie i wywoływał uśmiech na twarzach. Charyzmatyczny i utalentowany magik odwiedzi Galerię Północną już 30 września, aby podczas pokazów o godzinie 14.00 i 17.00 przenieść gości do świata iluzji, w której nic nie jest takie, jak się wydaje.

Czego nie może zabraknąć podczas udanej imprezy? Oczywiście wielkiego finału! W niedzielę Galeria Północna zaprasza klientów do wspólnego oglądania jednego z nagłośniejszych komediowych spektakli ostatnich lat w wykonaniu plejady polskich artystów. Mayday 2 to zabawna, wielowątkowa historia sympatycznego taksówkarza, który prowadzi życie w dwóch domach z dwoma żonami, które oczywiście o sobie nie wiedzą. Problem zaczyna się w momencie, gdy jego dorastające dzieci poznają się w internecie. Ciekawość zachęca młodych ludzi do spotkania, a biednego taksówkarza wpędza w niemałe kłopoty i rozpoczyna spiralę zabawnych wydarzeń. Pierwsza część spektaklu Mayday 2 rozpocznie się o godzinie 18.00, druga część o godzinie 19.15. Przed gośćmi Galerii Północnej wystąpi Katarzyna Cichopek, Michał Milowicz, Michał Koterski, Marek Włodarczyk, Kamila Polak, Daria Krzyżaniak oraz Mateusz Łapka.

Szczegółowe informacje dotyczące urodzinowego weekendu Galerii Północnej dostępne są na stronie www.galeriapolnocna.pl oraz na profilu na Facebooku.