Galeria Północna podsumowuje udany 2018 rok. Co czeka nas w przyszłym?

Rosnąca liczba klientów, zainteresowanych atrakcyjną ofertą i kompleksowym zapleczem rekreacyjnym Galerii Północnej sprawiły, że w ciągu ostatniego roku w górę poszybowały wszystkie marketingowe i sprzedażowe wskaźniki obiektu. Od dnia otwarcia Galerię Północną odwiedzało średnio 750 tysięcy klientów miesięcznie, największa liczba gości przypada na grudzień i wynosi prawie milion gości. To tak jakby każdy z mieszkańców Białołęki odwiedził Galerię Północną ponad 130 razy. Odwiedzalność Galerii Północnej sukcesywnie rośnie i są to wzrosty wyższe, niż indeksy rynkowe. 2018 rok zamknęliśmy liczbą prawie 10 milionów gości - mówi Agnieszka Nowak, dyrektor Galerii Północnej. Znakomite wyniki odwiedzalności pozytywnie przekładają się na obroty najemców, a to dla nas szczególny powód do zadowolenia. Popularność centrum wyszła już poza granice Warszawy, praktycznie każde wydarzenie w Galerii Północnej cieszy się dużym powodzeniem. To pokazuje doskonały potencjał do dalszego rozwoju i realizacji naszych planów na 2019 rok.

Centrum wyjątkowych możliwości

2018 rok przyniósł nie tylko ugruntowanie pozycji Galerii Północnej na lokalnym rynku. Zmiany zaszły także na mapie obiektu, do oferty dołączyło 20 nowych sklepów i punktów usługowych. Pod koniec sierpnia, na kilkanaście dni przed swoimi pierwszymi urodzinami, Galeria Północna ogłosiła podpisanie największej umowy najmu od czasu otwarcia obiektu. Do najemców pierwszego nowoczesnego centrum handlowego na Białołęce dołączył technologiczny gigant Media Expert, którego salon został otwarty w listopadzie. Zaledwie kilka tygodni później ofertę elektroniki użytkowej dostępną w Galerii Północnej uzupełnił sklep x-kom. Dzięki temu galeria stała się miejscem z najszerszym wyborem sprzętu RTV/AGD oraz nowinek technologicznych na północy Warszawy.

W gorącym okresie przedświątecznych zakupów ofertę centrum uzupełniło też kilku debiutantów. Dzięki Galerii Północnej na polskim rynku pojawiła się włoska marka odzieżowa Kocca, butik Saffiano, oferujący luksusowe torebki znanych projektantów, butik z odzieżą damską My Shop, sklep Maya, oferujący ogromny wybór słodkości z całego świata oraz sklep medyczny Enel-med. W ciągu ostatniego roku otworzyły się też salony firmy Apeks i największy w Polsce salon Recman, a także sklep z ubrankami dla chłopców Jankes i pasmanteria Szpileczka. Na początku 2019 roku w Galerii Północnej pojawi się kolejna znana marka odzieżowa - MANGO. Galeria Północna odpowiada na potrzeby związane z nowoczesnym stylem życia. Podążamy za gustami naszych klientów i chcemy im zaoferować możliwość zrealizowania wszystkich codziennych spraw w jednym miejscu – wyjaśnia Agnieszka Nowak. Centrum jest wynajęte w około 90%, obecnie intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem oferty o nowe marki odzieżowe, sklepy z artykułami dla dzieci czy lokale usługowe.

Potencjał na relaks i dobrą zabawę

Z perspektywy prawie 1,5 roku można powiedzieć, że Galeria Północna idealnie wpisała się w potrzeby klientów, wypełniła także niszę w ofercie handlowej i rozrywkowej dostępnej na Białołęce. Dzielnica dynamicznie się rozwija, ale w okolicy nadal brakowało ciekawych miejsc do relaksu i miłego spędzenia wolnego czasu. To właśnie zaoferowała mieszkańcom Galeria Północna – obok sklepów czy lokali usługowych w obiekcie dostępne jest też kino Cinema City, sala zabaw dla dzieci Fikołki i klub fitness Calypso. Badania przeprowadzone w 2018 roku pokazały także, że popularność Galerii Północnej wyszła poza północ Warszawy. Obiekt coraz chętniej odwiedzają mieszkańcy Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego czy Jabłonny, ceniący możliwość połączenia zakupów ze skorzystaniem z oferty gastronomicznej i relaksem z rodziną lub znajomymi. Cała oferta rozrywkowa Galerii Północnej dostępna jest przez siedem dni w tygodniu, także w niehandlowe niedziele, a wiosną i latem klienci mogą również cieszyć się odpoczynkiem na świeżym powietrzu w ogrodzie na dachu lub poćwiczyć w siłowni plenerowej.

Mając tak szerokie zaplecze Galeria Północna wykorzystała ten potencjał i przez cały rok zachęcała swoich gości do udziału w licznych wydarzeniach, które wypełniły imprezowy kalendarz centrum. Są wśród nich zarówno projekty przygotowane z lokalnymi organizacjami czy fundacjami, cykliczne warsztaty muzyczne i taneczne, jak i imprezy dla najmłodszych. Jak podkreśla Emilia Szkudlarek, dyrektor marketingu, z Galerią Północną nie sposób się nudzić. Jeszcze przed otwarciem staraliśmy się dobrze poznać charakter dzielnicy i oczekiwania jej mieszkańców. Dzięki temu szybko staliśmy się inicjatorem wartościowej, różnorodnej rozrywki, a do współpracy z nam przekonały się lokalne podmioty i organizacje. W zeszłym roku bardzo dużą popularnością cieszył się między innymi cykl teatrzyków dla dzieci przygotowany z Białołęckim Ośrodkiem Kultury.

W czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Galeria Północna udostępniła klientom najwyżej położoną strefę kibica. Na przestrzeni ostatniego roku w obiekcie gościły akcje typu Szybki PIT realizowany przez Ministerstwo Finansów czy gry miejskie prowadzone przez fundację Zwalcz Nudę przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa. Jedną z najciekawszych propozycji rozrywkowych okazały się spotkania z najbardziej popularnymi satyrykami w Polsce. Z indywidualnymi recitalami wystąpili w Galerii Północnej Jerzy Kryszak i Marcin Daniec. Nie można zapomnieć, że 2018 rok to także pierwsze urodziny centrum, hucznie obchodzone podczas dwudniowej imprezy. Z tej okazji obiekt odwiedził m.in. Grzegorz Halama, artyści biorący udział w koncercie Pokolenia - Mateusz Ziółko, Izabela Trojanowska, Marta Gałuszewska i Filip Lato oraz aktorzy spektaklu Mayday 2, z Katarzyną Cichopek i Michałem Milowiczem w rolach głównych.

Bogaty program rozrywkowy i ciekawe kampanie marketingowe przyczyniły się do wzrostu popularności i znakomitych wyników odwiedzalności Galerii Północnej. Według badań marketingowych rozpoznawalność obiektu w ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 60%. Dlatego równie atrakcyjnie zapowiada się plan działań centrum na 2019 rok. Nie zwalniamy tempa i już od stycznia ruszamy z kolejnymi ciekawymi projektami. Wtorkowe teatrzyki dla dzieci uzupełnią spotkania teatralne dla dorosłych, organizowane w piątki. Do galerii wrócą lubiane organizacje i fundacje, a pod koniec stycznia wraz z rozpoczęciem ferii szkolnych zapraszamy do udziału w animacjach dla dzieci. Nasi stali klienci wiedzą, że w Galerii Północnej można zawsze ciekawie spędzić czas. Teraz chcemy, aby przekonała się o tym cała Warszawa – podsumowuje plany na nowy rok Emilia Szkudlarek.