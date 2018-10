Galeria Północna zaprasza do świata modowych inspiracji i otwiera drzwi do kariery w modelingu!

Weekend 6-7 października upłynie w Galerii Północnej pod znakiem spotkań z modą i modelingiem. W trakcie dwóch dni wypełnionych po brzegi atrakcjami nie zabraknie modowych inspiracji, jesiennych metamorfoz i koncertów młodych wokalistów. Pierwsze centrum handlowe na północy Warszawy zaprasza także do udziału w regionalnym castingu THE LOOK OF THE YEAR 2019. Jury ze znanym duetem projektantów Paprocki&Brzozowski po raz drugi wybierze młode modelki i modeli, którzy otrzymają szansę na karierę na światowych wybiegach!

Galeria Północna przy ul. Światowida 19 to pierwszy tak modny adres na północy Warszawy. Najbliższy weekend, 6 i 7 października wypełnią jesienne metamorfozy, pokazy mody i koncerty młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej – Mateusza Grędzińskiego i Kasi Dereń. Wyjątkowa gratka czeka także na osoby marzące o karierze w modelingu – w niedzielę w Galerii Północnej odbędą się pierwsze regionalne eliminacje konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2019. Modowe wydarzenie odbędzie się w godzinach 12.00-18.00 przed sklepem TK Maxx przy wejściu od strony ulicy Trakt Nadwiślański.

Sobota, 6 października - jesienne metamorfozy z Galerią Północną

W sobotę od godziny 12.00 w Strefie Metamorfoz zlokalizowanej przed sklepem TK Maxx na gości Galerii Północnej będą czekali eksperci, którzy pomogą odmienić wygląd i stworzyć unikalne jesienne stylizacje. Makijażyści wprowadzą panie w tajniki jesiennego makijażu, zaś fryzjerzy podpowiedzą, jakie fryzury i upięcia będą królowały w nadchodzącym sezonie. Wizażyści Strefy Metamorfoz pomogą także dobrać strój do typu figury, urody a także okazji. Kiedy mówimy o tym co modne, nie może zabraknąć także prezentacji najnowszych kolekcji. W godzinach 13.00-18.00 na scenie przed sklepem TK Maxx uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w pokazach mody jesiennej i zimowej oraz licznych konkursach z nagrodami. Na dzieci czeka zaś strefa Małego Krawca, zlokalizowana na 1 piętrze przed sklepem Hamleys, w której pod okiem animatorów zaprojektują swoje własne, niepowtarzalne torby. Sobotnie metamorfozy z Galerią Północna uprzyjemnią występy Mateusza Grędzińskiego, utalentowanego zwycięzcy 7. edycji programu The Voice of Poland.

Sobota to także pierwszy dzień rejestracji uczestników pierwszego regionalnego castingu konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2019. Wystarczy przyjść do Galerii Północnej w godzinach 12.00-18.00 i wypełnić zgłoszenie, aby otrzymać szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności podczas niedzielnego finału na profesjonalnym wybiegu przed gwiazdorskim jury. U tym roku uczestników oceni m.in. znany duet projektantów Paprocki&Brzozowski. W konkursie mogą wziąć udział kobiety w wieku 15-22 lata o wzroście co najmniej 174 cm i mężczyźni w wieku 15-22 lat o wzroście co najmniej 183 cm. Zwycięzcy pierwszego regionalnego castingu w Galerii Północnej wezmą udział w ogólnopolskich półfinałach i finałach THE LOOK OF THE YEAR 2019.

Niedziela, 7 października – regionalne eliminacje konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2019

Podczas niedzielnej zabawy wypełnionej pokazami, poradami stylistów i konkursami, Galeria Północna wybierze także nowe twarze polskiego modelingu. Pierwsze nowoczesne centrum handlowe na północny Warszawy już po raz drugi zaprasza młodych modeli i modelki do udziału w regionalnym castingu do konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2019.

THE LOOK OF THE YEAR jest najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursem modelingowym na świecie. Od ponad 30 lat eksperci zaangażowani w projekt poszukują nowych adeptów, którzy dzięki profesjonalnej opiece mają szansę rozwinąć swoją karierę. Jak pokazała zeszłoroczna edycja wydarzenia – Galeria Północna przynosi uczestnikom szczęście! Finaliści wyłonieni w galerii w 2017 roku osiągnęli ogromny sukces podczas ogólnopolskiego finału konkursu. Laura Palka została zwyciężczynią THE LOOK OF THE YEAR Polska 2017, Janek Szumiński wygrał plebiscyt SMSowy. Dwoje szczęśliwców zaczęło swoje kariery w Galerii Północnej, a teraz pojadą na światowe finały THE LOOK OF THE YEAR do Włoch!

W niedzielę, 7 października, podczas pierwszego regionalnego finału konkursu w Galerii Północnej kolejni młodzi modele i modelki otrzymają szansę, aby podbić światowe wybiegi. Wystarczy przyjść i wypełnić zgłoszenie udziału w konkursie, aby otrzymać możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na profesjonalnym wybiegu przed gwiazdorskim jury, w którym zasiądzie znany duet projektantów Paprocki&Brzozowski oraz zwycięzcy polskiej edycji THE LOOK OF THE YEAR 2018 – Laura Palka i Kasper Nowakowski.

Rejestracja w ramach konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2018 odbędzie się w godzinach 12.00-13.00. Eliminacje obejmują dwa etapy – o 13.15 i 15.50 na profesjonalnym wybiegu uczestnicy zaprezentują stroje kąpielowe oraz stroje dzienne. Ogłoszenie zwycięzców regionalnego castingu w Galerii Północnej, którzy wezmą udział w ogólnopolskich półfinałach i finałach THE LOOK OF THE YEAR 2019 nastąpi o godzinie 18.00. Muzyczną atrakcją niedzielnego spotkania w Galerii Północnej będzie występ Katarzyny Dereń, finalistki drugiej edycji programu The Voice of Poland.

Partnerami modowego weekendu w Galerii Północnej są marki 4F, Befree, Deichmann, Etam, Forever 21, Guess, KappAhl, Karl, Kocca, Love Republic, Tatuum, Vissavi, Wojas, Zarina oraz butik Saffiano.

