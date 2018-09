Galeria Północna. Zniżki, promocje i atrakcje z okazji 1. urodzin. Będą też nowe sklepy \[WIDEO\]

Minął dokładnie rok od otwarcia największej galerii handlowej na północy Warszawy. Przypomnijmy, że nam jako jednym z pierwszych udało się opublikować zdjęcia i wideo ze środka nowego centrum handlowego, zanim jeszcze weszli do niego pierwsi klienci.

Dziś, na ponad 65 tysiącach metrów kwadratowych znajduje się przeszło dwieście sklepów, punktów usługowych, a także część rozrywkowa. Poza tym, to centrum handlowe, jako jedyne w Warszawie posiada przepiękny ogród na dachu, w którym możemy zaczerpnąć świeżego powietrza i odpocząć po udanych zakupach.

Z okazji swoich pierwszych urodzin Galeria Północna szykuje mnóstwo niespodzianek. Wśród nich m.in. rabaty dla osób, które myślą o jesiennych zakupach. O wszystkich niespodziankach opowiedziała nam Emilia Szkudlarek, dyrektor marketingu w Galerii Północnej:

Galeria Północna – promocje

Specjalne ceny obowiązywać będą w dniach 14-15 września w ponad 100 sklepach i punktach usługowych dostępnych na terenie Galerii. Rabatami objęto odzież, jak i dodatki z najnowszych jesienno-zimowych kolekcji.

Program imprez urodzinowych

Urodziny centrum to nie tylko możliwość wykonania niezbędnych sprawunków, to także okazja do uczestnictwa w ciekawych imprezach. W piątek, 14 września 2018, w centrum handlowym odbędzie się występ komika, Grzegorza Halamy. Charyzmatyczny stand-uper spróbuje rozbawić zgromadzonych gości do łez. Czy mu się uda? Najlepiej sprawdzić na swojej skórze! Start występu o godz. 20.

Dzień później, w sobotę, 15 września, na terenie centrum handlowego odbędzie się Talent Show. Jego zwycięzcy będą mieli okazję wystąpić podczas finału Talent Show tego samego dnia, a najlepszy muzyk pojawi się na głównej scenie w ostatni weekend września. O wszystkim zadecyduje jury.

Kulminacja wielkiego, urodzinowego świętowania Galerii Północnej nastąpi w weekend 29-30 września. Wówczas przygotowano m.in. atrakcje dla najmłodszych, jak pełnowymiarowe, cztery przedstawienia teatralne. Najmłodsi obejrzą „Pippi” i „Kopciuszka” oraz dwa nowoczesne spektakle.

Galeria Północna przez rok swojej działalności stała się swoistym centrum zakupowym Białołęki, ale także miejscem aktywności lokalnej społeczności. Tutaj odbywa się szereg wydarzeń sportowych i rozrywkowych. A jeśli chodzi o plany na przyszłość? W planach jest wiele projektów, ale z pewnością możemy liczyć na nowe sklepy. - Jeszcze w tym roku otworzy się m.in. salon Media Expert – podkreśla Emilia Szkudlarek.

Galeria Północna znajduje się na Białołęce przy ul. Światowida 17.