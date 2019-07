Galeria sztuki w warszawskim metrze. Unikatowa wystawa na stacjach II linii [ZDJĘCIA]

Od 22 lipca na wszystkich nośnikach reklamowych każdej stacji II linii metra widnieją najciekawsze dzieła ponad 40 absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Znajdują się tam prace z różnych dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, fotografia, scenografia i plakat. Projekt jest ułożony w spójną całość, gdyż każda praca odsyła do następnej. Ta ''trasa zwiedzania'' ma ponad 1600 metrów, a obejrzenie całości wystawy może zająć od 2,5 do nawet 4 godzin. Na każdej pracy znajduje się QR kod, który po zeskanowaniu przenosi na stronę, gdzie można będzie dowiedzieć się więcej o artyście i jego projekcie. Skanowanie kolejnych kodów umożliwi również udział w grze miejskiej – dla pierwszych 500 osób, które zobaczą i zeskanują wszystkie prace zostały przygotowane nagrody: bilety do kina i teatru, książki i albumy nt. sztuki.

Zobaczcie, jak prezentują się prace absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w podziemiach metra: