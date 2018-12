Gang pruszkowski w więzieniu czy na wolności? Co stało się z gangsterami, którzy trzęśli Warszawą?

Jarosława S. zatrzymano na trzy miesiące, potem areszt przedłużono. Prokuratura twierdzi, że sprawa jest rozwojowa i wkrótce słynnemu świadkowi koronnemu postawione zostaną zarzuty. Wygląda na to, że straci „koronę” i trafi do więzienia. Ciekawe, jak przywitają go byli koledzy z Pruszkowa?

- To duży sukces Biura Spraw Wewnętrznych – tak zatrzymanie „Masy” tłumaczył insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji w Łodzi. - Długo czekaliśmy na tę chwilę, bo wiedzieliśmy, że nie jest to w dalszym ciągu uczciwy człowiek i ma dużo za paznokciami – dodawał.

Przeciwnicy S. tłumaczyli, że nie był on zwyczajnym gangsterem, a członkiem „zarządu” grupy pruszkowskiej. Tak wysokie stanowisko w przestępczej hierarchii nie pozwoliłoby mu jednak zostać koronnym. „Masa” oficjalnie był nikim, ale – jak czytamy w jego książkach – nic nie odbywało się bez jego udziału. To zaskakiwało prokuraturę, której mówił coś zgoła innego.

W 2002 roku Jarosław S. „Masa” został świadkiem koronnym. Jego zeznania pozwoliły wsadzić za kratki szefów grupy pruszkowskiej. Grzechy samego „Masy” - przynajmniej do czasu – zostały zapomniane. Co dzieje się dziś z dawnymi gangsterami?

Kilka lat później „Parasol” wpadł jednak na dobre. W lutym 2017 CBŚP zatrzymało kilkanaście osób, w tym tzw. „starych pruszkowskich”. Okazuje się, że razem z dawnymi kolegami P. założył nowy gang. Przez kilka lat zajmowali się wymuszeniami, pobiciami i wyłudzaniem VAT-u. W tej ostatniej kwestii zrobili aż 35 mln zł na fikcyjnym eksporcie kawy i innych produktów spożywczych.

- Ustalenia poczynione przez prokuratorów doprowadziły do zatrzymania wczoraj (1.02.2017 – red.) 14 osób, w tym kilku członków tzw. grupy pruszkowskiej jak Andrzej Z. pseudonim Słowik., Leszek D. pseudonim Wańka i Janusz P. pseudonim Parasol – powiedział Bogdan Święczkowski, Prokurator Krajowy.

Andrzej Z. ps. „Słowik”

Za przekręty związane z VAT-em w areszcie znalazł się także „Słowik”. Andrzej Z. czeka na proces. Prokuratura chce postawić mu 13 zarzutów. Gangsterowi grozi recydywa. Nie pierwszy raz zresztą.

„Słowik” obok „Masy” był najbardziej znanym gangsterem, a przy okazji królem życia. Wydawał ogromne sumy pieniędzy, jeździł po świecie, a ślub ze swoją (byłą już) żoną wziął w 1995 roku w Las Vegas. Opinia publiczna poznała go, gdy został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsy (1993 rok). Podobno administracja Wałęsy miała dostać łapówkę w wysokości 150 tys. dolarów. Tego jednak nigdy nie potwierdzono. „Słowik” został zatrzymany w 2001 roku w Hiszpanii. Co ciekawe, śledczy namierzyli go, gdy skontaktował się z dziennikarzami, którzy prowadzili program na temat ówczesnej jego żony Moniki, która co ciekawe, później również trafiła do aresztu.

Z więzienia wyszedł w 2013 roku. Jak zapowiadał adwokat Andrzeja B., jego klient chce odbudować relacje z nastoletnim synem i prowadzić normalne, uczciwe życie. „Słowik” jak nie porzucił swoich przestępczych zamiłowań. Razem z „Parasolem”, Wańką” i innymi gangsterami założyli kolejną grupę. Widywano ich w Sopocie oraz w loży VIP stadionu Legii.

Grupa zajmowała się wymuszeniami, wyłudzeniami VAT-u. Wszystko szło dobrze do początku 2017 roku. Wtedy wpadli. Do dziś siedzą w areszcie. Na początku grudnia prokuratura przygotowała akt oskarżenia. Dla „Słowika” ma trzynaście zarzutów. Wkrótce powinien rozpocząć się proces.

Co ciekawe, podczas pobytu na wolności B. zdążył nawet wystąpić w teledysku Malik Montana feat. Tede „Big Poppa”. (Uwaga, w teledysku znajdują się wulgaryzmy)

Leszek D. ps. „Wańka”

Trzeci do spółki. „Wańka” podobnie jak „Słowik” i „Parasol” przebył drogę od starego Pruszkowa przez więzienie, po nową grupę przestępców. Wpadł razem z kolegami na początku 2017 roku. Od tego momentu tkwi w areszcie. Sprawa jest poważna, chodzi bowiem o wyłudzenie 35 mln zł i wypranie 20 mln.

„Wańka” w Pruszkowie zajmował się sprowadzaniem kokainy z Kolumbii. W gangu był razem z bratem Mirosławem, który przez cały czas był za kratkami (za kierowanie grupą przestępczą i zlecenie zabójstwa „Pershinga”). Po odsiedzeniu swojego wyroku, wyszedł (2013) i zaczął prowadzić własną firmę. Przychodził też na procesy „Słowika”. Łączy ich do dziś bliska przyjaźń. Andrzej Z. wyszedł za krat w dniu urodzin Leszka D. Dziś znów zostali rozdzieleni, tym razem za sprawą kolejnych przestępstw.