Gang Snajpera rozbity. Kolejne 7 osób zatrzymane za handel narkotykami

Gang Snajpera za kratami

Gang zajmował się głównie handlem narkotykami oraz wymuszeniami rozbójniczymi. Jego lider, 37-letni Artur A. ps. “Snajper” trafił w ręce policji jakiś czas temu, mimo to policja i prokuratura nadal pracowały nad sprawą, poszukując kolejnych osób zamieszanych w przestępczy proceder. Do policyjnego aresztu trafiło właśnie 7 kolejnych osób, tzw. “żołnierzy” zajmujących się wprowadzaniem narkotyków do obrotu.

32-letni Łukasz K., 23-letni Sebastian W., 23-letni Łukasz S., 23-letni Piotr J., 21-letni Patryk Ż., 35-letni Piotr H. oraz 24-letni Adam M. usłyszeli już zarzuty handlu narkotykami i udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Gang Snajpera - Arutr A. na czele grupy

Szef gangu, Artur A. ps. “Snajper” został zatrzymany na podstawie listu gończego. Zarzucano mu kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym w latach 2013 - 2018. Miał on na swoim koncie także postrzelenie mężczyzny. Podczas zatrzymania zabezpieczono także broń, którą mężczyzna posiadał nielegalnie.