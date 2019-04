Garaż podziemny w Warszawie. Co można, a czego nie wolno?

Co robić, jeśli ktoś zajmie nam wykupione miejsce parkingowe, czy można dzwonić do straży miejskiej? - Na terenie prywatnym, do którego wjazd jest reglamentowany, możemy interweniować tylko w wyjątkowych sytuacjach. W takim wypadku, gdy ktoś zajmuje nasze miejsce, należy skontaktować się z administracją budynku lub wszcząć powództwo cywilne - tłumaczy nam stołeczna straż miejska. W większości garaży podziemnych nie możemy liczyć na interwencję strażników. Inaczej dzieje się na parkingach, np. typu Park&Drive, które są oznaczone jako droga wewnętrzna i właściwie oznakowane. Tam w momencie, gdy kierowca złamie przepisy i zaparkuje nielegalnie, straż miejska może interweniować.

Pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne