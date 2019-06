Garażówki Warszawa. Tu sprzedasz niepotrzebne Ci rzeczy i kupisz skarby od innych

Wyprzedaż Garażowa, czyli raj dla poszukiwaczy skarbów, pchli targ pod chmurką, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla znudzonych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów oraz duże pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej.

Wraz z nadejściem letniego sezonu, nie ma praktycznie tygodnia by w Warszawie nie odbywały się wyprzedaże garażowe. Jeśli więc w piwnicach i na pawlaczach zalegają wam rzeczy, których nie macie serca zwyczajnie wyrzucić (są w dobrym stanie, ubrania nie są dziurawe) to znajdźcie pchli targ w pobliżu domu i do dzieła.

Tu znajdziecie garażówki, które odbywają się w Warszawie w ciągu najbliższych tygodniu: