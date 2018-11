Gdzie kupić wino węgierskie w Warszawie? Najlepsze sklepy i winoteki

Wino węgierskie to, oczywiście nie tylko Tokaj, ale również trunki z regionu Badacsony czy Egeru. To także znany w Polsce od czasów PRL Egri Bikaver. Niegdyś produkowany masowo, tani zapychacz sklepowych półek, po latach zyskuje na jakości. To produkowane z odmiany kékfrankos wino kupimy w każdym jednym dyskoncie, ale zdecydowanie warto wybrać droższe butelki ze sklepu specjalistycznego.

Gdzie kupić wino węgierskie w Warszawie - sklepy węgierskie

Wino węgierskie możemy kupić w Warszawie w tradycyjnych sklepach węgierskich. Poza winem węgierskim znajdziemy w nim wszystko, czego potrzebujemy do przygotowania klasycznych potraw pochodzących z Węgier.

Znajdziemy tam więc suszone i świeże papryki, zarówno słodkie, jak i pikantne, przetwory owocowo-warzywne, przyprawy do gulaszów i oczywiście, wino. Takich sklepów jest stolicy i pod Warszawą kilka:

ul.Michała Kajki 68,Sklep Węgierski i Winiarnia KOCIOŁEK I WINO

ul. Zwycięzców 22, Sklep Papryka

ul. gen. Józefa Zajączka 9 A, Nasze Przysmaki

ul. Orlika 54a, Żyrardów, Sklep Unigar

Gdzie kupić wino węgierskie w Warszawie? - winoteki i sklepy specjalistyczne

Importem win węgierskich zajmuje się większość sieci sklepów oraz specjalistycznych winotek.

Wina węgierskie znajdziemy w takich sklepach, jak:

Wołoska 12, Centrum wina

Warowna 1 , Wielicka 36, M&P Alkohole i Wina Świata

Taśmowa 7, Faktoria Win

Wałbrzyska 11, Darwina.pl

Olkuska 7, Winkolekcja

Aleja Wincentego Witosa 31, Panorama (Centrum Wina)

Koszykowa 54, Dom Wina

Mokotowska 48, alewino

Wróbla 2/1, Dobrewina.pl

Wierzbowa 3, Konrad Wina Wybrane

Puławska 336, Winezja.pl

