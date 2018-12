Gdzie na narty z dziećmi?

Jeśli więc nasze dzieci szusują już na dwóch deskach bez najmniejszych kłopotów, warto pomyśleć o wyjeździe w miejsce, w którym nie tylko można nacieszyć się białym szaleństwem, ale także odwiedzić wioskę świętego Mikołaja - czyż to nie idealny prezent? Grudzień to najbardziej prezentowy miesiąc roku. Rodzinny wyjazd na narty z dziećmimoże okazać się naprawdę trafionym podarunkiem.

A jeżeli wasze dzieci jeszcze na nartach nie jeżdżą, ale wyraźnie mają ochotę się nauczyć, odwróćcie priorytety: powiedzcie, że jedziecie do wioski świętego Mikołaja, a w ramach niespodzianki zafundujcie dzieciom naukę jazdy na nartach dla początkujących. Każdy sposób jest dobry, żeby przekonać dziecko do zimowej aktywności na dwóch, a potem na jednej desce.

W jakim wieku można uczyć dzieci jazdy na nartach?

Niektórzy rodzice podejmują pierwsze próby nauczenia dziecka jazdy na nartach bardzo wcześnie. Jednak trenerzy są zdania, że dopiero pięcio-sześciolatek jest w stanie podjąć świadomą współpracę z osobą, która chce go czegoś nauczyć. Oczywiście zdarzają się dzieci, o których mówimy, że jeszcze chodzić dobrze nie potrafią, a na nartach jeżdżą "jak starzy". W każdej dyscyplinie sportu zdarzają się takie perełki - w pływaniu, grze w piłkę. Jeśli jednak maluch nie zdradza wybitnych uzdolnień, nie naciskajmy nań zbyt wcześnie. Pięć-sześć lat to dobra pora, żeby powierzyć dziecko doświadczonemu instruktorowi. Młody człowiek ma już koordynację ruchową na odpowiednim poziomie, słucha, co się do niego mówi, umie wyartykułować swoje potrzeby oraz podjąć współpracę w grupie, jeśli decydujemy się na szkółkę narciarską, a nie kurs indywidualny.

Gdzie na narty blisko Warszawy?

Wróćmy zatem do powieści o idealnym prezencie mikołajowym. Tak, jest takie miejsce blisko Warszawy, w którym już w listopadzie rozpoczynają się przygotowania a wraz z początkiem grudnia -nauka jazdy dla początkujących. To Szwajcaria Bałtowska - najlepszy ośrodek narciarski na mapie województwa świętokrzyskiego i jeden z najlepszych w sąsiadujących rejonach, który jest integralną częścią Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie. To naprawdę blisko stolicy.

Hasło "wypad na narty" ma dzięki temu miejscu takie znaczenie, jakie chcemy mu nadać - mamy wolny dzień albo weekend i wyskakujemy na narty. Nie ma ryzyka utknięcia w korkach na legendarnej Zakopiance, nie tracimy cennego czasu na dojazd. Oczywiście już na miejscu możemy trafić na kolejki do kas i wyciągów, ale w której dobrej bazie narciarskiej takich nie ma? Jednak organizacja jest tu bez zarzutu i z pewnością uda się skorzystać ze wszystkich zaplanowanych atrakcji.

Narty dla początkujących - gdzie warto się wybrać?

Miejsc, w które warto się wybrać z początkującymi młodymi narciarzami jest w Polsce sporo. Jeśli jednak mieszkamy w Warszawie, determinuje nas odległość od gór. Z tego właśnie powodu miejsca takie jak Szwajcaria Bałtowska przyciągają coraz więcej osób. To nie pojedynczy stok, na który można udać się z dzieckiem, żeby rozpoczęło naukę jazdy na nartach - w Warszawie można wybrać się na Górkę Szczęśliwicką, gdzie prowadzone są takie zajęcia - ale profesjonalna nowoczesna stacja narciarska, której systematyczne ratrakowanie tras zapewnia komfort jazdy nawet najbardziej wymagającym narciarzom. Dobrze czuć się tu więc będą zarówno początkujące maluchy (mające dodatkowo w perspektywie wizytę w wiosce św.Mikołaja czy Bajkowym Parku Rozrywki) jak i rodzice, żądni silniejszych wrażeń na stoku.

Szwajcaria Bałtowska - najlepsze miejsce na narty z dziećmi

Stacja narciarska Szwajcaria Bałtowska to 5 tras o łącznej długości 2500 metrów. 4-osobowa kolejka linowa krzesełkowa może przewieźć około 2400 osób w ciągu godziny natomiast dwa nowoczesne wyciągi orczykowe 1500 osób na godzinę. Szkółka narciarska wyposażona jest w dwa wyciągi każdy o długości 100 metrów.

Odbywają się tu zarówno lekcje indywidualne, jak i grupowe - dla dzieci i dla dorosłych. W pracy z dziećmi instruktorzy kładą nacisk na zajęcia praktyczne; nie ma nudnych wykładów i tłumaczenia jak ma wyglądać każdy manewr - instruktor pokazuje, uczeń wykonuje. Najmłodsi uczniowie traktowani są indywidualnie, lekcje dostosowane są do ich potrzeb i możliwości. Nie ma parcia na wykonanie jakiegokolwiek planu - dzieci mogą dzięki temu poczuć, że nauka jazdy na nartach to przyjemność i naprawdę wiele zależy od ich osobistego zaangażowania.

Rodzinny wyjazd na narty do Bałtowa warto zaplanować tak, żeby znalazł się czas także na wizytę u świętego Mikołaja i jego elfów, w Snow Parku czy Parku Dinozaurów. Doskonała baza noclegowa oraz gastronomiczna zachęca do tego, żeby obok "wypadów" na narty skusić się także na pobyty weekendowe albo nawet dłuższe. O takim dłuższym niż kilkugodzinny pobycie warto pomyśleć, jeśli zdecydujemy, że pobyt w Szwajcarii Bałtowskiej jest mikołajowym prezentem dla całej rodziny.