Gdzie na podryw jesienią w Warszawie? W tych miejscach możesz spotkać miłość swojego życia [PRZEGLĄD]

Mówi się, że to wiosna sprzyja nowym romansom. To jednak wcale nie znaczy, że jesienią mamy siedzieć samotnie w domu. Spadające liście, chłodniejsza temperatura, a nawet lekki deszcz mogą okazać się naszymi sprzymierzeńcami. Gdzie zatem wybrać się na podryw w Warszawie? Sprawdźcie sami. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.