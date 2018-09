Gdzie się bawić w weekend? Klub Dekada, czyli Wasz jest ten kawałek podłogi!

Szukasz pozytywnego miejsca, gdzie kula dyskotekowa kręci się całą noc, a muzyka nie pozwala zejść z parkietu? Zajrzyj do warszawskiego klubu DEKADA, a zobaczysz jak się bawi miasto. Tu jest dokładnie tak, jak na amerykańskich filmach z lat 90-tych, ale z dobrymi warszawskimi akcentami. Nie może Cię tu zabraknąć.

Dekada to miejsce istniejące na warszawskim klubowym rynku już 19 lat. Pomimo tak długiego stażu, wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych miejsc w stolicy – nie ma się czemu dziwić: dobra lokalizacja, duża przestrzeń, wyjątkowy klimat, muzyka tak uniwersalna, że daje radę zaspokoić każdego gościa. Dodatkowym atutem klubu jest jego niebanalny wystrój.

Zacznijmy od sufitu – chcieliście kulę dyskotekową? Proszę bardzo, macie nie jedną, a co najmniej kilkanaście. Dzięki nim światło tańczy jak szalone – bez żartów - wygląda to obłędnie. Dodajmy do tego Warszawę – nie, nie mamy na myśli miasta. To auto znajdziecie tu, w środku. Dodaje klimatu równie dobrze jak historyczny tramwaj nr. 9, a Ledowe dekoracje tylko podkreślają dyskotekową aurę. Dekada jest też fantastyczną przestrzenią eventową – są tu oddzielne sale idealne na przyjęcia urodzinowe czy imprezy firmowe.

W sali głównej znajdziecie 3 bary, co skutecznie usprawnia stanie w kolejce. Zawsze można liczyć na tutejszych barmanów – niezależnie od tego, czy masz ochotę na klasycznego drinka, czy może jakieś odjechane szoty.

W tym sezonie Dekada oddała swoim gościom kolejny kawałek podłogi. Sala Polska zamieniła się w salę klubową z prawdziwie domówkowym klimatem i dobrą polską muzyką. Może jest to jedyne miejsce w Warszawie (a może i w Polsce), gdzie między innymi usłyszycie klasyczne „przytulańce”?

A teraz spójrzcie w grafik i zadecydujcie, którego dnia znajdziecie wolny wieczór na wizytę w tym miejscu.

W czwartek Dekada to zawsze » Ladies Night «

Dziewczyny, wszystko co najlepsze czeka na Was w czwartek w Dekadzie! Pyszne drinki na Open Barze, wejście za free przez całą noc, najbardziej taneczna muzyka oraz niepowtarzalna energia na parkiecie. Nie możecie tego przegapić!

SALA GŁÓWNA » Ladies Night

DJ SHINE » MUSIC » Hottest tracks from the 90s, 00s and today. OPEN » 22:00 WEJŚCIE » FREE do 23:00 » www.dekada.pl/lista-gosci

Ten piątek to » Top Of Pop »« Witajcie w naszej bajce! «

W piątek impreza z cyklu To Of Pop! Tego wieczoru usłyszycie klasyki muzyki Pop w niezwykle barwnym wydaniu z MADONNĄ w roli głównej!

Specjalnie dla Was zagrają DJ Refresh & DJ Moore. Szykuje się prawdziwa muzyczna petarda!

SALA GŁÓWNA » Top Of Pop

DJ Refresh » MUSIC » Hottest tracks from the 90s, 00s and today.

SALA POLSKA » Witajcie w naszej bajce!

DJ More » MUSIC » Najlepsza polska muzyka popularna.

OPEN: 22:00 » wejście free do 23:00 »

ŚNIADANIE » 05:00

Sobota » Let’s Get Loud »« Ogarnie Cię dziki szał! «

W sobotę w Dekadzie będzie głośno! Czeka Was dziki, imprezowy szał!

O oprawę muzyczną zadbają DJ Finger & DJ Dred a największe hity Dekady usłyszycie w wykonaniu live Ewy Urban.

SALA GŁÓWNA » Let’s Get Loud

DJ FINGER & Ewa Urban (voc.) » MUSIC » Hottest tracks from the 80s, 90s, 00s and today.

SALA POLSKA » Tańcz, głupia tańcz!

DJ Dred » MUSIC » Dużo polskiej muzyki popularnej.

OPEN: 22:00 » wejście free do 23:00 » www.dekada.pl/lista-gosci

ŚNIADANIE » 05:00

Tylko włóżcie wygodne buty. Do zobaczenia w weekend!