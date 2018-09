Gdzie wybrać się na jesienny weekend? W tych miastach będzie najtaniej

Jesień to świetny czas na weekendowe wypady do miast europejskich. Planując krótki wyjazd nie trzeba wcale wydawać majątku. Są takie miejsca, w których dwudniowy pobyt wraz z przelotem, zakwaterowaniem i trzydaniowym posiłkiem, nie będzie was kosztował więcej niż 480 zł. Zgodnie z raportem brytyjskiego portalu Travel Supermarket przedstawiamy ranking 10 najtańszych europejskich miast, które doskonale sprawdzą się jako kierunek jesiennego wypadu. Raport obejmuje ceny przelotów z i do Wielkiej Brytanii - co oznacza, że w przypadku polskiego turysty kwoty mogą być jeszcze bardziej korzystne.