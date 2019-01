Gdzie wybrać się na narty? 10 pomysłów na ferie zimowe

Niedługo ferie zimowe. Niektórzy mają już zaplanowany rodzinny wyjazd lub zimowisko dla dzieci, inni szukają sposobu na spędzenie czasu na ostatnią chwilę. Zima w polskich miastach już dawno przestała przypominać zimę. Późne zimy, które trwają aż do marca, względnie wysokie temperatury, krótkotrwałe, ale uciążliwe mrozy. Aby pokazać dzieciom prawdziwy obraz zimy warto wybrać się w miejsca, w których na pewno będzie śnieg. Beskidy, Tatry a nawet Mazury, oferują stoki narciarskie, na których klimat będzie iście alpejski. Naturalny lub sztuczny śnieg, minusowe temperatury, biało aż po horyzont. Odpoczynek od miejskiego zgiełku i przyjemny wysiłek w jednym. Polskie stoki narciarskie charakteryzują się różnorodnością. W jednym ośrodku narciarskim znajduje się co najmniej kilka tras dostosowywanych do stopnia zaawansowania umiejętności. Dla dzieci przygotowane są dodatkowe atrakcje takie jak jazda pontonem, zjazdy na sankach czy innych ślizgających przedmiotach. W praktycznie każdym ośrodku znajdziemy szkółki narciarskie. Sprawdź 10 ośrodków narciarskich w Polsce, do których łatwo dojechać. Zobacz cennik i przekonaj się ile kosztują skipassy. W niektórych ośrodkach karnet narciarski jest darmowy, jeśli przenocujemy w regionie!