Gdzie zrobić grilla w Warszawie? Powstanie mapa legalnych miejsc do grillowania? To apel radnej

Mapa legalnych miejsc do grillowania w Warszawie

Zapewne wielu warszawiaków ma już za sobą inauguracyjnego grilla w tym sezonie. Pierwszy powiew wiosny przywołał do miejskich parków miłośników biesiadowania na świeżym powietrzu. A trzeba pamiętać, że to dopiero początek i z każdym dniem, przechadzając się po skwerkach czy nad brzegiem Wisły, charakterystyczny zapach węgla i grillowanego mięsa będzie wyczuwalny coraz częściej. Problem w tym, że często - nawet nieświadomie - urządzamy pikniki w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. I możemy za to słono zapłacić. Za grillowanie w miejscu zabronionym grozi mandat w wysokości nawet 500 złotych.

Kłopot zaobserwowała warszawska radna, Renata Niewitecka z koła Nowoczesnej. Złożyła ona interpelację, w której dzieli się pomysłem stworzenia mapy ogólnodostępnych miejsc do grillowania w Warszawie.

Zwracam się do Pana Prezydenta z zapytaniem o możliwość stworzenia i udostępnienia dla mieszkańców mapy oraz informacji ogólnodostępnych - publicznych miejscach, w których istnieje możliwość grillowania na terenie Warszawy - pisze Niewitecka w apelu do Rafała Trzaskowskiego.

Ponadto radna zapytała o dalsze plany dotyczące tworzenia nowych miejsc, w których mieszkańcy bez kłopotu mogliby urządzić grilla.

Jak na razie stanowisko miasta w tej kwestii pozostaje zagadką. Wszystko wyjaśni się dopiero, kiedy prezydent odpowie na interpelację.

Do czasu utworzenia oficjalnej mapy miejsc do grillowania, polecamy skorzystać z naszych propozycji.

ZOBACZ: GDZIE NA GRILLA W WARSZAWIE?