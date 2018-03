Niecodziennego znaleziska dokonali pracownicy jednego ze sklepów w Śródmieściu. W kartonie z grejpfrutami zadomowił się egzotyczny gatunek jaszczurki.

Jaszczurka zadomowiła się w kartonie z grejpfrutami, gdzie musiała dostać się przypadkiem. O znalezisku poinformowali straż miejską pracownicy sklepu. Zwierzę, gekon murowany, było zmarznięte i dopiero chwila spędzona pod gorącą lampą ożywiła się. – najprawdopodobniej odrzucił go pod wpływem stresu, co dla tego gatunku jest charakterystyczną reakcją na sytuacje zagrożenia - mówi insp. Andrzej Barszcz z Eko Patrolu Straży Miejskiej.Gekon został przewieziony do ośrodka CITES działającego przy warszawskim ogrodzie zoologicznym.