Gigantyczny księżyc zawisł przed Centrum Nauki Kopernik. Przyjdź, zobacz i zrób sobie z nim zdjęcie

Zobacz księżyc przed Planetarium Niebo Kopernika

Na scenie przed planetarium można oglądać instalację artystyczną autorstwa Luke’a Jerrama „Museum of the Moon”. To unoszący się w powietrzu siedmiometrowy Księżyc, rozświetlający nocne niebo. Jego powierzchnia została odwzorowana na podstawie szczegółowego zdjęcia NASA w przybliżonej skali 1:500 000. Oznacza to, że każdy centymetr sfery to 5 km powierzchni prawdziwego Srebrnego Globu.

Księżyc przed budynkiem Centrum Nauki Kopernik To prezent z okazji Dnia Dziecka dla dzieci - tych małych i dużych.