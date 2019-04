Ginekolog Warszawa. Najlepsi specjaliści, kliniki, poradnie - prywatne, NFZ. Gdzie się leczyć?

Ginekolog Warszawa. Wybór ginekologa to bardzo ważna decyzja. Dlatego nie warto iść do pierwszej z brzegu przychodni. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę polecanych lekarzy, a także listę poradni ginekologicznych. Na NFZ i prywatnych.

Ginekologia to dziedzina medycyna, zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego oraz prowadzeniem ciąży. Chodzi więc nie tylko o jednostki chorobowe, takie jak np. endometrioza, lecz również o przygotowanie do nadejścia dziecka na świat. Decyzja o wyborze ginekologa powinna być zatem bardzo przemyślana. Zobacz też:Dowiedz się, jak ciąża zmieni twoje życie! Niżej podajemy listę dobrych ginekologów oraz poradni ginekologicznych w Warszawie. Zapraszamy do lektury. Ginekolog dziecięcy Warszawa NFZ Choroby układu żeńskiego płciowego dotykają nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Dlatego poniżej znajdziecie listę miejsc, w których przyjmuje ginekolog dziecięcy. Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ, Mikołaja Kopernika 43, 00-328 Śródmieście (ginekolog dziecięcy Warszawa Śródmieście) Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Karowa 2, 00-315 Śródmieście (ginekolog dziecięcy Warszawa Śródmieście) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Ochota (ginekolog dziecięcy Warszawa Ochota) Instytut Matki i Dziecka, Marcina Kasprzaka 17 A, 01-211 Wola (ginekolog dziecięcy Warszawa Wola) Szpital Bielański, Cegłowska 80, 01-809 Bielany (ginekolog dziecięcy Warszawa Bielany) Zobacz też: Antykoncepcja długoterminowa. Czy można pozbyć się miesiączki? Ginekolog Warszawa NFZ, poradnie ginekologiczne NFZ w Warszawie Niżej znajdziecie listę poradni ginekologicznych, do których dostaniecie się na NFZ. Jest wśród nich kilka niepublicznych, które współpracują z Funduszem. Szpital Specjalistyczny "Inflancka" Im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" W Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inflancka 6 Centrum Medyczne Żelazna, ul. Żelazna 90 Międzyleski Szpital Specjalistyczny W Warszawie, ul. Bursztynowa 2 (ginekolog Warszawa Wawer) Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, ul. Elbląska 35 (ginekolog Warszawa - Żoliborz) i Kochanowskiego 19 (ginekolog Warszawa - Bielany) i ul. Kleczewska 56 (ginekolog Warszawa - Bielany) Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8 (ginekolog Warszawa - Żoliborz) Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul.Żeromskiego 13 (ginekolog Warszawa Bielany) Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul.Wrzeciono 10 C (ginekolog Warszawa Bielany) Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul.Sieciechowska 4 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36 (ginekolog Warszawa - Ochota) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Sosnkowskiego 18 (ginekolog Warszawa - Ursus) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła, ul. Kilińskiego 48 (ginekolog Warszawa Wesoła) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Patriotów 170 (ginekolog Warszawa Wawer) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8 (ginekolog Warszawa Wawer) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, ul. Elekcyjna 54 (ginekolog Warszawa Wola) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, ul. Grzybowska 34 (ginekolog Warszawa Wola) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ , ul. Dąbrowszczaków 5a (ginekolog Warszawa Praga Północ) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ , ul. Radzymińska 101/103 (ginekolog Warszawa Targówek) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ , ul. Jagiellońska 34 (ginekolog Warszawa Praga Północ), ul. Kasprzaka 11a Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie, ul. Wołoska 137 (ginekolog Warszawa Mokotów) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Saska 61 (ginekolog Warszawa Praga Południe) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Abrahama 16 (ginekolog Warszawa Praga Południe) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Kickiego 24 (ginekolog Warszawa Praga Południe) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Grochowska 339 (ginekolog Warszawa Praga Południe) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Soczi 1 (ginekolog Warszawa Mokotów) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Jadźwingów 9 (ginekolog Warszawa Mokotów) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Malczewskiego 47a (ginekolog Warszawa Mokotów) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Chełmska 13/17 (ginekolog Warszawa Mokotów) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Dąbrowskiego 75a (ginekolog Warszawa Mokotów) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Przyczółkowa 33 (ginekolog Warszawa Wilanów) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Kolegiacka 3 (ginekolog Warszawa Wilanów) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56 (ginekolog Warszawa - Żoliborz) Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80 (ginekolog Warszawa Bielany) Instytut Matki I Dziecka, ul. Kasprzaka 17 A (ginekolog Warszawa Wola) Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora, Pasaż Ursynowski 9 (ginekolog Warszawa Ursynów) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego W Warszawie, ul. Czerniakowska 231 (ginekolog Warszawa Śródmieście) Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego W Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a (ginekolog Warszawa Ochota) Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Emilii Plater 21 (ginekolog Warszawa Śródmieście) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25 (ginekolog Warszawa Mokotów) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Medea, ul. Kleczewska 41 Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed, ul. Wileńska 18 (ginekolog Warszawa Praga-Północ) Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rekol-Med, J.S.Bacha 2 (ginekolog Warszawa Mokotów) Zakład Opieki Zdrowotnej Starówka, Obozowa 63/65 (ginekolog Warszawa Wola) Zakład Opieki Zdrowotnej Starówka, Andersa 37 (ginekolog Warszawa Śródmieście) Lecznica Ursus Sp. z o.o., Plutonu Torpedy 47 (ginekolog Warszawa Ursus) Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 (ginekolog Praga Południe) Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" SP ZOZ, ul. Żeromskiego 33 (ginekolog Warszawa Bielany) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej, ul. Grzybowa 1 (ginekolog Warszawa Rembertów) Invicta, ul. Złota 6 Centrum Medyczne "Saska Kępa" Specjalistyka, ul. Marokańska 16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Mazovia, ul. Komisji Edukacji Narodowej 47/U15 Petra Medica, ul. Omulewska 27 (ginekolog Warszawa Praga Południe) Centrum Medyczne Medicenter , ul. Wołoska 88 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sana", ul. Stefana Batorego 31 A (ginekolog Warszawa Mokotów) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ul. Na Uboczu 5 (ginekolog Warszawa Ursynów) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ul. Kłobucka 14 (ginekolog Warszawa Ursynów) Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Waleriana Czumy 1 (ginekolog Warszawa Bemowo) Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Powstańców Śląskich 19 (ginekolog Warszawa Bemowo) Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Wrocławska 19 (ginekolog Warszawa Bemowo) Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Sierpnia 36a (ginekolog Warszawa Bemowo) Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy, ul.Cegielniana 8 (ginekolog Warszawa Włochy) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Jednodniowy "Ibis", ul. Szlenkierów 1 Magodent, św. Wincentego 103 "Medicor" System Opieki Medycznej, Czerniakowska 131 Pro Familia, ul. Bartycka 22c Medicers, ul. Tużycka 31 (ginekolog Warszawa Targówek) Szpital Solec, Solec 99 (ginekolog Warszawa Śródmieście) Luxmed, ul. Żwirki i Wigury 39 (ginekolog Warszawa Luxmed) Luxmed, ul. Wrzeciono 10C (ginekolog Warszawa Luxmed) Luxmed, ul. Belgradzka 18 (ginekolog Warszawa Luxmed) Luxmed, ul. Wrocławska 7a (ginekolog Warszawa Luxmed) Centrum Leczniczo-rehabilitacyjne I Medycyny Pracy Attis,ul. Pawińskiego 2 (ginekolog Warszawa Ochota) Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety I Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3 Zobacz też: Pierwsza wizyta u ginekologa. Czy należy się bać? Ginekolog onkolog Warszawa Niestety, czasem nowotwór dotyka także układu płciowego. Kwestiami onkologicznymi w tej materii zajmuje się Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5 (ginekolog Warszawa Ursynów). Ginekolog Warszawa prywatnie Na poniższej mapie znajdziecie miejsca, do których można zgłosić się prywatnie. Otrzymacie tam również pomoc ginekologiczną. Ginekolog 24 h Warszawa, ostry dyżur ginekologiczny w Warszawie Niżej podajemy listę miejsc, gdzie ginekolog przyjmuje przez 24 godziny na dobę. Nagły wypadek? Potrzeba natychmiast ginekologa. Zobaczcie, gdzie są w stanie pomóc. GinekologWarszawa24.pl

ul. Korkowa 31 lok U6

04-502 Warszawa- Gocławek Ostry dyżur ginekologiczny w Warszawie Szpitalny odział ratunkowy

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administracji

02-507 Warszawa ul. Wołoska 137

(22)-845-32-81 Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka"

im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-189 Warszawa ul. Inflancka 6

(22)-831-12-41

www.szpital-inflancka.internetdsl.pl Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

03-401 Warszawa al. Solidarności 67

(22)-818-50-61 Szpitalny Oddział Ratunkowy

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

(22)-569-05-00 Szpitalny oddział ratunkowy

Szpital na Solcu

00-382 Warszawa, ul. Solec 93

(22)-625-22-31 Dobry ginekolog Warszawa, polecani ginekolodzy w Warszawie Elżbieta Fajfrowska-Al Ali Mariusz Sadowski Andrzej Wincewicz Sławomir Sobkiewicz Wojciech Piotr Majkusiak Kamil Pluta Robert Kulhawik lek. Jacek Chomicki Bohdan Dźwigała Wideo