Globalna rewolucja Philip Morris International

Czas rewolucji

– Tworzymy przyszłość bez dymu – tym oświadczeniem André Calantzopoulos, szef Philip Morris International, globalnego lidera branży tytoniowej wprawił w osłupienie cały świat. To on postanowił wyeliminować proces spalania z… palenia. Zainwestował w to 4,5 miliarda dolarów, a w prace nad wyrobami nie emitującymi szkodliwego papierosowego dymu zaangażował ponad 400 naukowców i inżynierów. Przykład m.in. Japonii dowodzi, że nowatorskie podgrzewane produkty tytoniowe mają przed sobą przyszłość. A świat może istnieć bez tytoniowego dymu!

Globalny gracz na tytoniowym rynku nie tylko dokonał wielkiej rewolucji w produkcji, ale także w sposobie myślenia. Wytrwale podąża też za głosem pracowników i ich oczekiwaniami. I są tego efekty na całym świecie, również w naszym kraju.

Polski oddział Philip Morris już pięciokrotnie został uhonorowany tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe. To dowód olbrzymiego zaufania jakim pracownicy obdarzają firmę, ale także uznania za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe, planowanie kariery, a przede wszystkim kulturę organizacyjną. - Jesteśmy dumni z naszej otwartości. U nas można zrealizować swoje pomysły i pasje, kształtując jednocześnie wspólną przyszłość – zapewniają przedstawiciele Philip Morris International. I nie ma w tym krzty przesady.

Czy chcesz być częścią tej rewolucji? Tak – oznacza otwarcie bram do świata globalnej rewolucji!

Krakowska Wieża Babel

20 języków, 20 narodowości, setki pracowników, nowoczesne biura. Tak prezentuje się PMI Service Center Europe w Krakowie. Europejskie Centrum Usług Wspólnych świadczy wyspecjalizowane usługi finansowe, zakupowe i informatyczne oraz zapewnia wsparcie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, spółkom PMI w ponad 60 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz Afryce.

W Krakowie znajduje się także siedziba Philip Morris Polska, Philip Morris Polska Distribution i Philip Morris Polska Tobacco. W całej Polsce koncern zatrudnia ponad 7000 pracowników, a to oznacza, że jest jednym z największych pracodawców. Firma współpracuje też z około 2000 polskich plantatorów tytoniu.

I nie można zapomnieć, że fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych oraz największych na świecie. Obecnie ponad 70 proc. jej produkcji trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach świata. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln dolarów.