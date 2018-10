Gloria Varsovia zagra w Lidze Mistrzów. Drużyna amp futbolu zagra z Evertonem i Cork City

Stołeczna drużyna amp futbolu (piłki nożnej zawodników bez jeden kończyny, nogi - zawodnicy z pola lub ręki - bramkarze) - Gloria Varsovia - zdobyła mistrzostwo Polski. W decydującym meczu pokonała Kuloodpornych Bielsko-Biała 2:0. - To piękny dzień dla mnie i naszego klubu. Tytuł Mistrza Polski, awans do Ligi Mistrzów oraz powołanie na mistrzostwa świata. Lepiej być nie mogło - cieszył się kapitan Glorii, Adrian Stanecki.

Łatwo jednak nie było. Gloria przyjechała na decydujące mecze do Bielska-Białej z przewagą czterech punktów nad gospodarzami. Drużyna przegrała najpierw z Husarią Kraków 1:2, a następnie z GKS Góra 0:1. W tej sytuacji decydujący okazał się ostatni mecz. Tylko zwycięstwo dawało drużynie z Warszawy mistrzostwo. Gloria potwierdziła swoją dominację. Po golach Jakuba Kożucha i Kamila Krzyjszczyka udało się sięgnęła po upragniony tytuł pokonując Kuloodpornych Bielsko-Biała 2:0.

- Po raz czwarty z rzędu udało mi się zdobyć tytuł Mistrza Polski - powiedział Kamil Krzyjszczyk, który po trzech latach gry w Husarii Kraków przed sezonem przeszedł do warszawskiej Glorii. - Liga Mistrzów to było nasze marzenie, które staje się rzeczywistością. W Amp Futbol Ekstraklasie znamy się z chłopakami jak łyse konie, a teraz będzie okazja zagrać z zupełnie nowymi zespołami i sprawdzić się na najwyższym międzynarodowym poziomie - dodał.

Mistrzami Polski została Gloria Varsovia, Kuloodporni zdobyli srebro, a brąz przypadł Husarii Kraków. Po turnieju podczas wręczenia trofeów i nagród indywidualnych Marek Dragosz, trener reprezentacji Polski w amp futbolu, wręczył powołania dla 13 zawodników do kadry na mistrzostwa świata w Meksyku.

Finałowy turniej odbył się w Bielsku-Białej. - Amp Futbol Ekstraklasa przyzwyczaiła nas do zaskakujących wyników. Wydawało się, że Gloria Varsovia przyjechała po swoje i w sobotę zapewni sobie tytuł. Sensacyjnie przegrali, ale w niedzielę stanęli na wysokości zadania – ocenił Mateusz Widłak, prezes stowarzyszenia Amp Futbol Polska.

Gloria Varsovia zagra w Lidze Mistrzów

Stołeczna drużyna po zdobyciu mistrzostwa awansowała do Ligi Mistrzów. Rozgrywki to nowy projekt Europejskiej Federacji Amp Futbol (EAFF). Turniej odbędzie się w maju przyszłego roku. Zagrają w nim mistrzowie z sześciu lig: Everton (Anglia), Cork City (Irlandia), Osmanlisport (Turcja), Gloria (Polska), a także mistrzowie Rosji i Gruzji. Na razie nie wiadomo jeszcze gdzie odbędą się zawody.

- Liga Mistrzów ma pomóc klubom w dalszym rozwoju, dodać prestiżu już istniejącym ligom takim jak Amp Futbol Ekstraklasa oraz zmotywować kraje, w których nie ma rozgrywek klubowych, do tworzenia klubów i lig - mówi

Mateusz Widłak.