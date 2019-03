Głos serca i miłosci - Toto Cutugno zaśpiewa w Polsce

- Zawsze, kiedy zapraszają mnie za granicę, wychodzę na scenę z taką samą siłą jak we Włoszech, ponieważ wiem, że ludzie zapłacili za bilet, chcąc mnie posłuchać – zapewnia Salvadroe „Toto” Cutugno, legendarny włoski piosenkarz i kompozytor. - Daję z siebie maksimum, bez względu na miejsce, które odwiedzam – dodaje.

Nie są to wcale słowa rzucone na wiat – Cutugno, charyzmatyczny artysta, który w lipcu 2019 roku skończy 76 lat, słynie ze znakomitych koncertów. Często je nawet wydłuża, nie chcąc zostawić swoich fanów z uczuciem niedosytu. O jego klasie będzie się można przekonać, przybywając na warszawski Torwar 16 maja 2019 roku, kiedy to swoim lekko zachrypniętym głosem, uwodzącym słuchaczy na całym świecie, wykona takie przeboje jak „L'Italiano”, „Solo Noi”, „Amore no”, „Serenata” czy „Insieme: 1992”. Większość, co nie powinno dziwić, opowiada o miłości I uczuciach. Zresztą, dwie z jego piosenek noszą właśnie takie tytuły - „Emozioni” i „Gli amori”.

- Codziennie czuje ogrom emocji, to z nich rodzi się muzyka - podkreśla Cutugno, dodając, że kiedy śpiewa na scenie, uwielbia wpatrywać się w oczy fanów i przyglądać ich uśmiechom. - Najlepsze uczucia i prawdziwą miłość czuję, kiedy patrzę ludziom w oczy. Ich miłość prowadzi mnie przez życie i sprawia, że nadal jestem młody.

- Musimy łapać każdą chwilę i cieszyć się nią - zachęca wokalista. To chyba jego życiowe credo.

Kobiety i świat

Toto Cutugno częściej niż w rodzinnych Włoszech występuje poza nimi. Jest popularny w wielu krajach, a chyba najbardziej w Europie wschodniej i w dawnych radzieckich republikach, ale też na przykład w Australii, którą często odwiedza, czy w Izraelu. Na koncertach występuje z własnym zespołem, chórkiem i tancerzami.

Zapytany, co czuje, kiedy słyszy swoje piosenki nucone i śpiewane po tylu latach, odpowiada, że nigdy nie jest w stanie przyzwyczaić się do emocji, jakie się wtedy pojawiają - zdarza mu się nawet z tego powodu zapominać słów. - Na szczęście na widowni wszyscy doskonale je znają – cieszy się. - To, co zaskakuje mnie jeszcze bardziej, to fakt, że znają je wszędzie, gdziekolwiek się wybieram. Zwłaszcza kobiety. Zawsze byłem otwarty na ich świat, rozumiałem go. Bardzo mi to w życiu pomogło.

Włoski, czyli światowy

Artysta ma na koncie wiele międzynarodowych sukcesów, wielokrotnie reprezentował Włochy na Eurowizji, a dwunastokrotnie był w czołówce prestiżowego Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo - raz, w 1980 roku, udało mu się go wygrać dzięki „Solo noi” – był zresztą pierwszym piosenkarzem, który zwyciężył na tym legendarnym festiwalu z napisanym przez siebie utworem.

Trzy lata później Toto zaprezentował w San Remo utwór „L'italiano”. Zajął piąte miejsce, ale to właśnie ta kompozycja do dziś jest największym przebojem Włocha, znanym dosłownie w każdym zakątku naszego globu. Wystarczy powiedzieć, że nagrano jej ponad dwieście profesjonalnych coverów, a także ogromną liczbę amatorskich przeróbek. Wśród nich najbardziej znana jest chyba ta w wykonaniu czterokrotnego mistrza świata Formuły 1, Sebastiana Vettela, siedzącego za kierownicą bolidu.

„Pozwólcie mi jechać, bo nie jestem wolny” – śpiewa niemiecki kierowca. A i sam Cutugno lubi wykonywać ją w różnych wersjach, włącznie z… chińską. Bo w Chinach też jest popularny.

Obietnica przy stole

Cutugno napisał „L'italiano” razem z tekściarzem Cristiano Minellono w… restauracji Rosa's Place w Toronto, pod wpływem tęsknoty za ojczyzną. Siedział przy stole w towarzystwie innych muzyków i nagle, jak wspomina w rozmowie z telewizją RAI, poprosił o gitarę, zaczął grać i zanucił „Lasciate mi cantare" ( „Pozwólcie mi śpiewać”). Po kilkunastu minutach utwór był gotowy.

Kilka godzin wcześniej artysta miał koncert, na którym zjawiło się między innymi około trzech tysięcy jego rodaków. – Kiedy ich przywitałem, poprosiłem o włączenie wszystkich świateł w pokoju, ponieważ chciałem zobaczyć twarze tych ludzi. I ujrzałem prawdziwe oczy Włochów. Obiecałem im wtedy: „Pewnego dnia napiszę dla was piosenkę”. Obietnicę spełniłem kilka godzin później.

Pierwotnie Toto zakładał, że piosenkę zaśpiewa Adriano Celentano, dla którego już wcześniej wielokrotnie komponował. Ten jednak odmówił. - Powiedział mi: „Nie zaśpiewam nigdy piosenki, w której są słowa, że jestem prawdziwym Włochem, bo wszyscy wiedzą, że nim jestem” - wspomina piosenkarz.

Wszyscy razem

W 1990 roku Toto Cutugno osiągnął największy sukces w swojej karierze, zwyciężając – jako drugi i do dziś ostatni włoski artysta w historii – odbywający się w Zagrzebiu 35. Konkurs Piosenki Eurowizji. „Insieme: 1992" , czyli „Razem: 1992”, to spokojna balladowa piosenka, utrzymana w typowym dla wokalisty popowym klimacie, napisana przez niego samego. Bardzo się widzom w Europie spodobała i zdobyła łącznie 149 punktów. Wielu fanów do dziś twierdzi, że to jeden z fajniejszych muzycznie triumfów w historii Eurowizji.

Ważne było też przesłanie piosenki, które doskonale wpisało się w ówczesny kontekst geopolityczny – opowiada ona o jedności europejskich krajów. Data 1992 odnosi się do powstania Unii Europejskiej, a konkretnie zaplanowanego już wtedy aktu podpisania traktatu w holenderskim Maastricht.

Dziwny wojenny klimat

W trakcie występu artyście towarzyszył chórek pięciu wokalistów słoweńskiej grupy Pepel in Kri, która reprezentowała Jugosławię podczas konkursu w 1975 roku. – Uprzedzali mnie, że w mieście panuje dziwny klimat – wspomina po latach Toto. - Niedługo potem wybuchła wojna, w której jeden z nich stracił życie…

Cutugno, jadąc na tamten finał, był już nie tylko w swoim kraju gwiazdą. Dzięki zwycięstwu w Zagrzebiu zdobył wielu nowych fanów. Co ciekawe, mógł ich zdobyć już wcześniej, ale nie zgodził się, tak jak wielu innych artystów, przyjąć oferty Szwajcarii, która chciała, by ją reprezentował ją na Eurowizji. Podobno zachęcało go do tego także kilka innych krajów.

W drodze na szczyt

Salvatore „Toto” Cutugno (ur. 7 lipca 1943 roku we włoskim Fosdinovo) już jako kilkulatek interesował się muzyką, głównie za sprawą ojca, trębacza. Jako dziesięciolatek grywał w różnych zespołach na gitarze, fortepianie, trąbce, perkusji, akordeonie i saksofonie, a w wieku lat dwunastu dołączył do formacji, którą prowadził kompozytor i pianista Guido Manusardi. Wyruszył z nim na półroczną trasę po Finlandii. Później stworzył zespół Tati e Toto.

Przełomowy dla Cutugno był rok 1975, kiedy skomponował piosenkę „Africa”, która zdobyła wielką popularność we Francji dzięki wersji Joe Dassina pod tytułem „L'Été indien” – rok później obaj powtórzyli sukces utworem „Et si tu n'existais pas”, a Toto podpisał się też pod innym szlagierem, „Nel cuore nei sensi”, nagranym przez Gérarda Lenormana.

Z każdym rokiem Cutugno zdobywał większą popularność, chociaż najpierw jako członek grupy Albatros, z którą w 1977 roku wziął udział w Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo, z utworem „Gran premio”. Po opuszczeniu zespołu rozpoczął karierę solową i zaprezentował swoją debiutancką solową piosenkę „Donna, donna mia”, oczywiście skomponowaną przez siebie. Dotarła na szczyty list przebojów.

Kilka przebojów i więcej

W 1979 roku ukazał się debiutancki album artysty „Voglio l’anima”. Od tamtej pory Cutugno nagrał ich osiemnaście, w tym tak popularne jak „Innamorata, innamorato, innamorati”, „La mia musica”, „L’italiano”, „Per amore o per Giono”, „Azzurra malinconia”, „Mediterraneo”, „Toto Cutugno”, „Insieme: 1992”, „L’ete indien”, „Et si tu n’existais pas”, „Non e facile essere uomini”, „Voglio andare a vivere in campagna”, „Canzoni nascoste”, „Il treno va...”, „Cantando” i „Un falco chiuso in gabbia”.

Największe przeboje, oprócz wspomnianych „L'Italiano”, „Solo Noi”, „Amore no”, „Serenata” „Donna, donna mia”, „Africa”, czy „Insieme: 1992”? Długo można by wymieniać. Na pewno też „Con te”, „La mia musica”, „Gli amori” i „Emozioni”, ale także „Flash”, „Mi piaccerebbe... (andare al mare al lunedi...)”, „Buonanotte”, „Azzurra malinconia”, „Figli”, „Una domenica italiana”, „Napoli”, „Le mamme” czy „Quelli come noi”... Lista zdaje się nie mieć końca.

Większość z nich znaleźć można na jego płytach składankowych, jak choćby „32 grandi successi” czy „Ritratto: 50 anni di musica, CD triplo”.

Nastroje i inspiracje

Toto stawał się gwiazdą nie tylko dzięki sprzedaży ponad 150 milionów płyt i singli, ale także skomponowaniu kilkuset (!) piosenek dla takich włoskich i francuskich artystów, jak Joe Dassin, Luis Miguel, Adriano Celentano, Giglioli Cinquetti, Ornelli Vanoni, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Dalida, Fausto Leali, Gerard Lenorman, Michel Sardou, Claude François, Hervé Vilard i Sheila.

Zapytany, jak komponuje – a uważa się przede wszystkim za kompozytora, a potem dopiero piosenkarza – Cutugno wyjaśnia, że pracuje głównie na gitarze i fortepianie, w zależności od nastroju. Zdarza mu się także zanucić do dyktafonu pomysł, który usłyszy w głowie poza domem, na przykład na ulicy, w samochodzie czy w restauracji . – A potem rozwijam piosenkę w domu.

Ja dodaje, większość jego piosenek powstaje pod wpływem emocji, chwili i własnych doświadczeń. - Są to historie, które przeżyłem lub w które chciałbym przeżyć. Każdy może się z nimi zidentyfikować.

Jak trudno być z mężczyzną

Za swoją najpiękniejszą piosenkę uważa „Come è difficile essere uomini” („Jak trudno być mężczyzną”), którą napisał w 1989 roku, kiedy na świat przyszło jego jedyne dziecko, syn Nicolo - owoc romansu, który wybaczyła mu jego żona Carla Cutugno. Pobrali się w 1971 roku. – Jestem bardzo romantyczny – zapewnia dyplomatycznie artysta, który pod tym względem jest bardzo typowym Włochem. - W rzeczywistości wiele moich piosenek opowiada o miłości.

Cutugno nigdy nie ukrywał, że ma słabość do kobiet, a w jego życiu wiele z nich odegrało znaczącą rolę. Niezależnie od tego najważniejsze dla niego są Carla oraz matka, która była gospodynią domową.

Serce młode, dusza dziecka

Piosenkarz, który występuje na całym świecie i szykuje obecnie nową płytę, zapewnia, że nie myśli o emeryturze. - Dopóki jestem zdrowy, a moje serce jest młode i mam duszę dziecka, będę śpiewał – zapowiada.

Jednocześnie Cutugno nie ukrywa, że w swoich rodzinnych Włoszech czuje się trochę „na uboczu” i występuje tam rzadziej, ustępując pola młodym wykonawcom – jest to o tyle przykre, że jego piosenki pozostawiły naprawdę wyraźny ślad na tamtejszej scenie artystycznej.

Najlepszą receptą melodia

Zapytany, jak ocenia obecną scenę muzyczną w swoim kraju, odpowiada, że widzi wiele talentów, które jednak odchodzą od włoskiej tradycji i są wpatrzone w technologię i Amerykę. – Nie możemy zapominać o piosenkach, które do nas należą – przypomina, dodając, że za mało jest obecnie ciekawych autorów, a piosenki wpadają jednym uchem, by wypaść drugim.

- Jeśli dzisiaj poproszę dziesięć osób, aby zaśpiewały utwór, który w zeszłym roku był drugi w San Remo, dziewięć z nich jej nie pamięta. Dzieje się tak, ponieważ brakuje melodii.

Melodii, czyli czegoś, czego nigdy nie brakowało utworom, jakie komponuje i śpiewa Toto Cutugno. By się o tym przekonać, wystarczy wybrać się na warszawski Torwar 16 maja 2019 roku.

Toto Cutugno „Un Italiano Vero” World Tour | Warszawa 2019

16 maja 2019 r., COS Torwar, Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa

Organizator: JVS Group Sp. z o.o.

Więcej informacji:www.jvsgroup.cz/pl oraz www.facebook.com/jvsgrouppl

Bilety dostępne na:www.ebilet.pl oraz www.eventim.pl