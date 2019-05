Go Active Show 2019: trening z Chodakowską, selfie z Fit Lovers czy "wycisk" od Jędrzejczak?

Go Active Show w centrum PTAK w Nadarzynie to niezwykłe targi promujące aktywnie spędzony czas, treningi, sport i dbanie o formę fizyczną. Impreza co roku przyciąga dziesiątki tysięcy miłośników aktywnego i zdrowego stylu życia. W 2018 na Go Active Show zaprezentowało się prawie 500 wystawców. Frekwencja dopisała również i w tym roku. Podczas targów można było nie tylko poznać wybitnych sportowców, kupić sprzęt sportowy, czy spróbować się w różnych dyscyplinach. Odwiedzający mieli szansę poćwiczyć m.in z Ewą Chodakowską. Jakie jeszcze atrakcje czekały na odwiedzających?

Kliknij przycisk poniżej, by zobaczyć galerię z tego wydarzenia.