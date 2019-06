Gocław czeka na nowy dom kultury. Wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego

W lutym roku bieżącego dzielnica Praga-Południe podpisała umowę na budowę Centrum Edukacyjno-Kulturowego na Gocławiu. Zupełnie nowy budynek pojawi się tuż obok supermarketu Tesco. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w grudniu 2020 roku. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 40 milionów złotych. Wewnątrz gocławskiego CEK-u znajdziemy m.in. Klub Kultury Gocław, Bibliotekę Publiczną oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Z kolei piwnica przeznaczona zostanie na pomieszczenia magazynowe, szatnie, pomieszczenia porządkowe i zaplecze socjalne. W środku znajduje się patio, a część dachu zostanie pokryta zielenią. Całkowita powierzchnia użytkowa to ok. 7 tys. mkw. W okół budynku powstanie parking (dla samochodów i rowerów) oraz scena letnia z widownią.

Centrum Edukacyjno-Kulturowe na Gocławiu. Wmurowano kamień węgielny

We wtorek, 11 czerwca, odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę CEK, w której udział wziął m.in. burmistrz Pragi Południe, Tomasz Kucharski.

Na tę inwestycję Gocław czekał przynajmniej kilkanaście lat. Od początku naszych rządów, czyli od 2006 roku wiedzieliśmy, że osiedle liczące ponad 60 tys. mieszkańców, czyli tyle, ile sporej wielkości miasto powiatowe, musi mieć dom kultury z prawdziwego zdarzenia. To nasze i wielu mieszkańców Gocławia marzenie, właśnie się spełnia. – powiedział Kucharski.

Burmistrz nie krył wzruszenia faktem rozpoczęcia nowej inwestycji, w realizację której zaangażował się osobiście - czytamy w relacji z wydarzenia. Kucharski podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej rozpoczęcia i podkreślił szczególną rolę Ryszarda Kalkhoffa. To praski radny minionych trzech kadencji oraz przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Dzielnicy. - Jako szef Komisji Kultury śledził uważnie losy inwestycji, wspierał ją i wydeptywał ścieżki tam gdzie to było możliwe - informuje ratusz Pragi-Południe