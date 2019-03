Godzina dla Ziemi 2019 Warszawa. Przez godzinę w stolicy trwał Blackout. Tak wygląda Warszawa bez światła

- Idea Godziny dla Ziemi WWF jest bardzo prosta: Wyłącz światło - włącz działanie planety, która daje nam, ludziom, życie. Globalna akcja Godzina dla Ziemi WWF inspiruje setki milionów ludzi na całym świecie. Jako konsumenci mamy ogromny wpływ na działania rynku. Jako obywatele – na tworzone prawo - podkreśla WWF.

#nieniszczedomu

Godzina dla Ziemi WWF to największa akcja ekologiczna. Co roku bierze w niej udział ok. 180 państw na 7 kontynentach. 30 marca światła zgasły pod hasłem „Ty też niszczysz swój dom”, aby zwrócić uwagę na udział każdego z nas w procesie niszczenia naszego domu – Ziemi.