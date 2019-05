Gogol Bordello i Carrantuohill z orkiestrą na Pol’and’Rock Festival 2019 [patronat NaM]

Sprawdź: Pol'and'Rock Festival 2019. Kto zagra?

Przed nami jubileuszowa edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata, czyli dawnego Przystanku Woodstock, który odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia. Na czterech scenach wystąpi tam wielu znakomitych artystów, reprezentujących różne kraje i style muzyczne. Na Dużej Scenie zagrają m.in.: Ziggy Marley, Skunk Anansie, Avatar, Prophets of Rage, Kult czy Krzysztof Zalewski.

Do tego grona dołączy również 1 sierpnia prawdziwa energetyczna petarda - Gogol Bordello, twórcy cygańskiego punka, czyli wybuchowej mieszanki wschodnioeuropejskich dźwięków, inspirowanych folklorem Ukrainy i Rosji, muzyki jidysz oraz punkowych riffów gitarowych z rozbujanymi brzmieniami rodem z Ameryki Łacińskiej. W ich muzyce często pojawiają się skrzypce, akordeon, czy saksofon, które w połączeniu z punkowymi akcentami dają niezwykły efekt. Ostatnia płyta zespołu to „Seekers and Finders” z 2017 roku.