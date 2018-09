Gokarty dla korpo to świetna sprawa

"O A1karting usłyszałem w radio jadąc do pracy. Rzuciłem hasło a grupa sama się zebrała. Co ciekawe połowę biura stanowią kobiety. Pewnie sobie zadajecie pytanie gdzie kobiety i wyścigowa rywalizacja? Nic bardziej mylnego - 100% frekwencja podczas eventu.

Pierwsze wrażenie, nowoczesny, czysty i duży obiekt. Miłe powitanie przez Panie w recepcji, szybka rejestracja w systemie, który mierzy czas. Następnie wejście na tor, profesjonale szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i techniki jazdy, podział na grupy i.... jazda...

Konfiguracja toru jest tak przemyślana, że naprawdę potrzeba czasu, aby nauczyć się pokonywać wszystkie zakręty. Moje pierwsze okrążenia to walka z samym sobą, ile razy nie pokonywałem toru za każdym razem pokonywałem go inaczej :)

Przerwa, zjazd do Depo, zmiana grup. Jako, że należę do "tych ambitnych" poszedłem do Pana z obsługi po kilka cennych wskazówek. Obserwacja moich współpracowników z drugiej grupy również mi pomogła.

Druga sesja na torze to już popis moich umiejętności. Najlepszy czas, zwycięstwo, najwyższy stopień na podium.

Z czystym sumieniem możemy powiedzieć ze to była nasza najlepsza integracja do tej pory. Świetna zabawa, zdrowa rywalizacja i profesjonalna organizacja.

Super pomysł na wyrwanie się zza biurka dla małych, ale i większych grup. Dla takich "korpoludków" jak my to świetna sprawa!

Byliśmy pierwszy raz ale już planujemy kolejne wyjście! Jak wspomniałem wcześniej należę do "tych ambitnych" i już mam pomysł na najbliższy wyścig. Zaprosimy naszych kolegów i koleżanki z innego działu naszej firmy i rzucimy im wyzwanie. Będzie się działo. "

Powyższa relacja to opinia klienta toru A1karting - Pana Tomasza, który reprezentuje dużą firmę z sektora bankowego.