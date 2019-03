Gokarty w Warszawie. Tego jeszcze nie wiedziałeś!

ZACZNIJMY OD SILNIKA KOSIARKI…

Bo to właśnie on posłużył do konstrukcji pierwszego gokarta. Silnik spalinowy w kosiarce posłużył jako napęd do pierwszego śmigającego wózka.

TOCZ SIĘ WÓZKU, TOCZ!

Po powstaniu wózka z silnikowym napędem, szybko okazało się, że ta forma rozrywki zaczęła przynosić coraz więcej emocji. Od teraz nasz wózek ochrzczono mianem ‘gokarta’, co z angielskiego oznacza ‘toczący się wózek’.

PIEKIELNIE SZYBKIE BESTIE

I tu historia naszych gokartów potoczyła się aż do wielkich, kartingowych zawodów. Oczywiście budowa uległa zmianie i dzisiaj do profesjonalnych gokartów używa się silników o pojemności 125 cm³. Dzięki nim liczniki u zawodowych kierowców kartingowych pokazują prawie 200 km/h!

JAK WRZUCIĆ TRZECI BIEG?

MISTRZ W WIEKU 6 LAT

Nie bez powodu gokarty zostały okrzyknięte sportem mistrzów. Od gokartów, w wieku 6 lat, zaczynał również Robert Kubica.

NAJDŁUŻSZY WARSZAWSKI TOR

Jak opanować jazdę gokartem niczym Robert Kubica? Do tego z pewnością przyda się długi tor, gdzie będzie można ćwiczyć swoje umiejętności za kierownicą. Najdłuższym Warszawskim torem jest Pole Position na Bemowie. Najdłuższy, bo liczący prawie kilometr tor indor jest dostępny cały rok. Nawet podczas deszczowych dni będziesz mógł poćwiczyć swój czas przejazdu. Powodzenia!

