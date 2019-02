Google Warszawa. Odwiedziliśmy biuro technologicznego giganta! Siłownia, pokoje do spania, karuzela... [ZDJĘCIA]

Google Warszawa. Odwiedziliśmy biuro technologicznego giganta! Siłownia, pokoje do spania, karuzela...

W biurze Google w Warszawie początkowo (w 2005 roku) pracowało kilka osób. Dziś jest to już przeszło 400 pracowników z całego świata.

Na kilku piętrach wieżowca WFC (Warsaw Financial Center) w centrum miasta pracuje m.in. kilkudziesięciu inżynierów, na co dzień zajmujących się usprawnianiem technologicznego zaplecza marki i zarządzających chmurą Google. Dla komfortu specjalistów stworzono przestrzeń, w której obowiązuje absolutny zakaz głośnego porozumiewania się (ich praca wymaga ogromnego skupienia). Oprócz tego znajdziemy w niej salki tematyczne (nazywane m.in. od postaci z filmów science-fiction), a także miejsca, dzięki którym mogą nabrać sił czy zrelaksować się po wzmożonym wysiłku.

Na piętrach dla programistów są też m.in. wspólna przestrzeń przypominająca kawiarnię, w której na wygodnych kanapach można pograć w gry planszowe (są dostępne dla pracowników) i kuchnia przypominająca statek kosmiczny (a w niej roboty, postaci z Gwiezdnych Wojen i... karuzela).

Pracownicy Google mogą również korzystać z pokojów do spania, w których znajdują się wygodne leżanki i klimatyczne lampki (księżyc czy kosmos) albo pokoju zabaw, czyli miejsca gdzie znajdziemy kultowe automaty do gier, a nawet... scenę z instrumentami muzycznymi umożliwiającą grę i tworzenie własnej grupy muzycznej.

Na terenie warszawskiego biura amerykańskiego giganta można spotkać Toma Hanksa i Fiata 126p, dywan z nadrukiem w Google Earth i rzutem na centrum Warszawy i mały samolot.

Poza tym do dyspozycji zespołu Google są także:

siłownia,

bieżnia umożliwiająca jednoczesne ćwiczenie i pracę,

kuchnia ze stołem bilardowym,

salka do gry w ping-ponga,

wielka restauracja z tarasem i widokiem na Pałac Kultury oraz Inter Continental (pracownicy mają w "lunchówce" do wyboru kilkanaście dań i napojów na obiad),

kolorowe salki konferencyjne.

Google Polska

Typowo polskim akcentem w jednym z oddziałów firmy jest nazewnictwo salek konferencyjnych, które opisane są wg regionów czy miejsc w naszym kraju, jak np. Hel czy Zakopane. W salach znajdziemy wystrój nawiązujący do bogactwa tych polskich miast. Oprócz tego na terenie firmy można dostrzec plakaty informujące o tym, że tu, "w Warszawie spotykają się różne narodowości, różni ludzie i różne umiejętności" a na jednym z nich dostrzec można, ukochane także przez obcokrajowców, pierogi. W Warszawie nie zapomniano także o artystach. W restauracji dla pracowników znajdziemy mural Swanskiego i zdjęcie PKiN wykonane przez Rafała Ganowskiego "Warsaw by Drone".

Małe rzeczy a cieszą

Przechadzając się po siedzibie Google w Warszawie zwróciliśmy uwagę na kilka szczegółów. Nasza uwagę zwróciły wszechobecne kamery, a także chronione wejścia do poszczególnych pomieszczeń (nigdzie nie dostaniemy się bez odpowiedniego identyfikatora). Poza tym na terenie biura, co jakiś czas, rozstawione są maszyny z płynem do dezynfekowania rąk, w gruncie rzeczy w biurze spotkamy sporo roślin (jak np. żywy mech na ścianach) a całość tworzy bardzo przytulną atmosferę dzięki miłym wykładzinom czy wyciszeniom. Naszą uwagę zwrócili też goście (szturmowcy czy Darth Vader) poukrywani w przestrzeni biurowej. W pamięci zapadła też mini lodówka, schowana w jednym z robotów, z którym można pokręcić się na "kuchennej karuzeli"...