Gorąca herbata może zwiększać ryzyko raka przełyku

Na łamach „International Journal of Cancer” opublikowano wyniki badań prowadzonych w latach 2004-2017 na grupie ponad 50 tys. osób w wieku od 40 do 75 lat (w ramach tzw. Golestan Cohort Study). Zespół badaczy pod kierunkiem dra Farhada Islamiego z Amerykańskiego Towarzystwa Rakowego (American Cancer Society) przez ponad dekadę analizował zwyczaje i zachowania dotyczące spożywania herbaty. Podczas testów określano przede wszystkim ilość wypitego płynu i jego temperaturę. Okazało się, że w trakcie trwania eksperymentu u 317 uczestników badania rozwinął się rak przełyku. Co do tego doprowadziło?

Picie gorącej herbaty grozi rakiem przełyku

Naukowcom udało się wykazać, że istnieje związek pomiędzy wysoką temperaturą herbaty a ryzykiem nowotworowym. Za bardzo gorące uznano napary w temp. powyżej 60 ° C, a za zimne lub letnie – pozostałe, w temp. poniżej 60 ° C. Eksperci uwzględnili zarówno indywidualne preferencje dotyczące spożywania herbaty, jak i czas liczony od momentu zalania wrzątkiem (średnio od 2 do 6 minut). Co ustalono na tej podstawie?

Badania wykazały, że picie każdego dnia 700 ml herbaty powyżej 60 ° C zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka przełyku aż o 90 procent (w porównaniu ze spożyciem takiej samej ilości tego napoju w niższej temperaturze).

Im wyższa temperatura herbaty, tym gorzej dla naszego zdrowia?

Badacze tłumaczą, że wyniki, które udało się uzyskać, potwierdzają istniejące już dowody na związek pomiędzy wysoką temperaturą herbaty a ryzykiem raka przełyku. Do tej nie było jednak wiadomo, jak poważna jest ta korelacja.

Eksperci przyznają, że nadal konieczne są kolejne badania, które mogłyby wyjaśnić mechanizm tego zjawiska. Wydaje się uzasadnione, że podobna zależność może zachodzić nie tylko w przypadku herbaty, ale także innych rodzajów gorących płynów.

Czy tylko gorąca herbata zwiększa ryzyko nowotworowe?

Jak wyjaśnia dr Islami, społeczeństwo powinno mieć świadomość, że poczekanie kilku minut na to, aż ich ulubiony napój ostygnie, może im wyjść na zdrowie.

– Wiele osób lubi pić herbatę, kawę lub inne gorące napoje. Według danych, które udało się nam ustalić, picie bardzo gorącej herbaty zwiększa ryzyko raka przełyku, dlatego wskazane jest, by przed sięgnięciem po kubek ulubionego naparu poczekać chwilę na to, aż ostygnie – przekonuje dr Islami.

Rak przełyku może zdarzać się częściej wśród wielbicieli gorącej herbaty

Rakiem przełyku najbardziej zagrożone są osoby powyżej 55. roku życia (zwłaszcza mężczyźni), a także osoby, których dieta jest bogata w mięso, a uboga w warzywa i owoce (80 proc. chorych pochodzi z krajów rozwijających się, głównie z Afryki i Azji Wschodniej). Pacjenci, u których zdiagnozowano ten nowotwór, żyją przeciętnie 5 lat od momentu wykrycia u nich raka przełyku.

Według statystyk Amerykańskiego Towarzystwa Rakowego (American Cancer Society) tylko w USA w 2019 roku na raka przełyku umrze około 16 tys. osób. Choroba ta będzie rozpoznana zaś u ponad 17 tys. Amerykanów.

Najwięcej zachorowań na raka przełyku notuje się w północnych Chinach, Iranie oraz południowej części Rosji. W skali globalnej rak przełyku jest ósmym najczęściej występującym nowotworem i szóstą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych.

Mimo że picie zbyt gorącej herbaty może być szkodliwe, to jednak z pewnością nie powinniśmy zupełnie wykluczyć tego napoju z naszego menu. Dlaczego? Sprawdźcie, jakie są jej największe walory zdrowotne!