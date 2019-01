Gorąca kampania wyborcza. Wyzwał radnych od psów, bo nie chcieli budowy McDonald's

"McDonald's by już był, gdyby wasze psy go nie zablokowały". W ten sposób zastępca burmistrza Krapkowic Andrzej Brzezina zwrócił się do starosty krapkowickiego Macieja Sonika, który w krapkowickiej radzie ma swoich przedstawicieli – podał portal Onet. Do incydentu doszło tuż po radiowej debacie kandydatów na burmistrza Krapkowic.