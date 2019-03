Górczewska jednak zostanie zwężona. "Będzie to piękna i przejezdna ulica warszawska"

Po dwa pasy ruchu w każdą stronę

Władze Warszawy zdecydowały o przyszłości ulicy Górczewskiej. Ulica zostanie zwężona do dwóch pasów (obecnie ma trzy) na wolskim odcinku, pomiędzy trasą Prymasa Tysiąclecia a Lesznem. Oznacza to, że z ulicy zniknie buspas. Zamiast niego pojawią się miejsca parkingowe i zieleń. Na odcinku od ul. Tyszkiewicza do Sokołowskiej powstaną zatoki w których będzie mogło parkować około 130 aut (przed budową metra było ich tam 30). Tam gdzie będzie to możliwe miejsca dla samochodów będą przeplatały się z zielenią .

Górczewska przyjazna dla pieszych i rowerzystów

Ratusz podkreślił, że ulica będzie przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Chodniki mają być oddzielone od jezdni pasem zieleni. Będą zaprojektowane w taki sposób, aby jak najrzadziej krzyżowały się ze ścieżkami rowerowymi. Urzędnicy poinformowali również, że przejścia dla pieszych na ul. Górczewskiej będą bezpieczne i wyposażone w sygnalizację świetlną. W rejonie skrzyżowania z ulicą E. Tyszkiewicza powstanie nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Na całej nowej Górczewskiej przybędzie także zieleni – szpalerów krzewów, zieleni niskiej i drzew. W planach jest budowa kolejnych stacji rowerów miejskich Veturilo. Zlokalizowane będą przy skrzyżowaniu z ul. Konarskiego oraz w sąsiedztwie nowych stacji metra.

Radni dzielnicy Wola i Bemowo: Górczewska nie może być zwężona

W ostatnich dniach radni dzielnicy Wola i Bemowo wyrazili swoje stanowiska w sprawie zwężenia Górczewskiej. Ich zdaniem, ze względu na niezwykle ważną funkcję ulicy w układzie komunikacyjnym Warszawy, zwężenie lub ograniczenie przepustowości jest niedopuszczalne.

Radni podkreślili, że Górczewska pełni ważną funkcję wyjazdową z Warszawy w kierunku zachodnim, jest łącznikiem dojazdowym do trasy S8, a przede wszystkim jest główną osią komunikacyjną dla Woli, Bemowa i Śródmieścia. Rada poparła jednak wszelkie działania, które mogą poprawić estetykę i wygląd Górczewskiej, m.in. wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych czy zazielenienie ulicy.

Walka o Górczewską

Pomysł zwężenia ulicy Górczewskiej wywołało w 2018 roku stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Zdaniem aktywistów, Górczewska, nad którą powstaje pięć stacji drugiej linii metra, powinna pójść śladem ul. Świętokrzyskiej. Tam po zakończeniu prac budowlanych związanych z metrem, jezdnię zwężono, wyznaczono szlaki rowerowe oraz posadzono drzewa. Świętokrzyska stała się bardziej zielona, chociaż utonęła w korkach. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

