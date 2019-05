Górka Kazurka zmieni swoje oblicze. Wyłoniono zwycięski projekt nowej aranżacji parku. Co z rowerzystami?

Co z rowerzystami?

Miłośnicy ekstremalnej jazdy rowerowej, którzy do zjazdów szczególnie upodobali sobie właśnie Górkę Kazurkę, nie powinni mieć powodów do obaw. Urzędnicy zastrzegają, że cykliści nie zostaną wygonieni, a miejsce zachowa swój charakter. Nie oznacza to jednak, że trasy nie ulegną zmianom. - Szczyty i zbocza Górka Kazury to popularny teren miłośników rowerów. Jako, że jego część jest również korytarzem dla spacerujących projektanci zaproponowali specjalne ścieżki - informuje ratusz.

Projektanci zaproponowali, aby przy trasach zjazdowych posadzić rzędy roślin, które wyznaczą tory do jazdy. Z kolei mostek za wzgórzem umożliwi spacerowiczom bezpieczne przejście wzdłuż Góry Trzech Szczytów.