Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach uruchomionego projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami na warsztat i debatę on-line pt. „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”. Warsztat ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

Dlaczego woda?

Mieszkańcy i zużycie wody

► Woda głównym problemem współczesnego miasta?: zmiany klimatu i inne problemy gospodarki wodnej.

► Woda w wielkim mieście – jak, gdzie i kto?

► Gospodarka wodą w mieszkalnictwie – czy warto oszczędzać wodę?

Debata on-line

Projekt Eko-lokator został uruchomiony z myślą o szeroko pojętej edukacji zarządców nieruchomości, których zadaniem jest nie tylko gospodarowanie podległymi im budynkami, ale również budowanie świadomości wśród mieszkańców zarządzanej przez nich nieruchomości.Woda to dobro, którego ubywa i które drożeje. Obecnie na wodę w budynku spojrzeć musimy z różnych perspektyw: nowego prawa wodnego, nowych regulacji dotyczących użytkowania wody, odprowadzania deszczówki. Te wszystkie zagadnienia zmuszajądo ponownego przemyślenia, jak zoptymalizować używanie wody w budynku wielorodzinnym, z jednej strony oszczędzania jej, z drugiej minimalizowania kosztów poboru wody i kosztów ścieków i deszczówki.Nowe regulacje prawne, które nieustannie ewoluują wymuszają na nas dostosowanie się do nowych zasad postrzegania wody, nie tylko jako czegoś oczywistego, ale zasobu który staje się niezwykle cenny oraz kosztowny. Wymusza to na zarządcach oraz mieszkańcach, konieczność obserwowania zużycia wody, nie tylko poprzez pomiar licznika, ale przede wszystkim konieczności zastanowienia się czy ilość wody którą zużywamy, zużywamy rozsądnie, ale ile jej marnujemy poprzez nierozsądne podejście do zagadnienia. Czy naprawdę poświęcimy uwagę tematowi dopiero gdy po odkręceniu kranu usłyszymy tylko dźwięk powietrza?Polska nie dysponuje dużymi zasobami wody nadającej się do picia, są one jednymi z najniższych w Europie i porównywalne z zasobami Egiptu (!) - szacuje się że od 2050 roku mogą się zacząć nasze problemy z dostępem do niej.Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt Eko-lokator i planowane w jego ramach warsztaty oraz debaty on-line. Warsztat pt. „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”, który odbędzie się 14 czerwca 2018r w Warszawie, ma służyć zbudowaniu platformy życia budynku, która zrzeszać będzie samorządy, deweloperów i zarządców w celu wypracowania wspólnych narzędzi do komunikowania się z mieszkańcamioraz potencjalnymi nabywcami nowych mieszkań. Warsztat służyć ma zdobyciu wiedzy na temat dostępnych najnowszych metod oszczędzania, zbierania i ponownego wykorzystania wody, a także źródeł finansowania i aspektów technologicznych instalowania nowych technologii w tych budynkach. Wydarzenie służyć będzie nie tylko wiedzą merytoryczną, ale będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.Warsztat ma na celu zbudowanie platformy networkingowej, która uściśli współpracę pomiędzy samorządem, firmami prywatnymi, a zarządcami nieruchomości.Liczymy że w ramach wydarzenia pojawią się pierwsze perspektywy współpracy i nawiążą się znajomości które zaowocują zmianą podejścia do myślenia o zmieniającym się klimacie.Warsztat będzie składał się z trzech sesji tematycznych.Każda z trzech sesji, w oparciu o przykłady zebrane z całej Polski, poruszy inny aspekt patrzenia na wodę w mieście. Za pomocą warsztatu chcemy nie tylko uświadomić i szerzyć wiedzę na temat wody, ale pokazać jak poprzez wspólną pracę i wysiłek, przygotować się na zachodzące zmiany , oraz coraz mniejszą ilość zasobów wody słodkiej.Druga w projekcie debata on-line poświęcona będzie, również problemowi wody. Debata odbędzie się 20 czerwca i transmitowana będzie jednocześnie na portalu chronmyklimat.p l, Facebooku projektu Eko-lokator i ChrońmyKlimat.pl. W debacie wezmą udział eksperci zajmujący się na co dzień tematyką wodną, projektanci oraz deweloperzy.Debata w przeciwieństwie do warsztatu, skupi się na przyszłych trendach i kierunkach które obejmie polityka mieszkaniowa, czy ekologiczna dotycząca wody. Jak zmienią się warunki, prawo, oraz dostęp do wody pitnej. Podczas debaty omówione zostaną również ekonomiczne aspekty wodne, co będzie się opłacać, dlaczego, w co warto zainwestować już dziś, by w przyszłości mniej odczuć skutki deficytu wody pitnej.W ramach projektu Eko-lokator planujemy organizację jeszcze jednego warsztatu i debaty on-line w lutym 2019r. Oba wydarzenia poruszą temat „Roślinność na, wokół i w budynku” – zielone dachy, ściany. Warsztat i debata zostaną poprzedzone cyklem szkoleń poruszającym ww. temat. Dokładne terminy oraz zagadnienia debaty i warsztatu będą na bieżąco podawane na facebooku projektu www.facebook.pl/ekolokator Projekt „Eko-lokator – edukacja i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami” odpowiada na palące problemy z którymi spotykają się wszyscy zarządcy nieruchomości. Zmiany klimatu są nieuchronne w tym celu potrzebujemy wiedzy i metod, by zminimalizować je, lub lepiej się na nie przygotować.