Gra miejska – 17 celów!

Zadaniem uczestników jest odwiedzenie kilkunastu punktów na mapie Warszawy i dowiedzenie się, z jakimi celami zrównoważonego rozwoju mogą się one wiązać. Jednocześnie jest to świetna okazja do poznania kilku ciekawych faktów z historii Warszawy oraz ciekawych miejsc, które także dziś warto odwiedzić. Nasza trasa ma 11 km i można ją pokonać w około 2,5-3,5 godziny, a zatem zakończenie planujemy ok. godziny 14:00.

Początek trasy i jednocześnie miejsce zbiórki oraz rejestracji uczestników to Skwer im. Ks. Twardowskiego przy pomniku Ks. Kardynała Wyszyńskiego . Na początek każdy uczestnik dostanie od nas zieloną wstążkę #DlaPlanety – symbol Światowego Dnia Środowiska, który co roku obchodzony jest 5 czerwca. Po drodze czekają na uczestników kolejne niespodzianki.

Zabawie uczestniczą także: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Fundacja Schumanna, Osiedle Jazdów, Ogród Botaniczny, Muzeum Łazienki Królewskie oraz GRID-Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Gra jest częścią projektu #MakeEuropeSustainableforAll/ współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Zgłoszenia

Rejestracji można dokonać w godzinach 9-10 w miejscu oznaczonym 7 czerwca 2019 dnia banerem Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju lub wcześniej rejestrując siebie lub swój zespół poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zasady gry

Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.

Po trasie gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

Pod linkiem znajduje się pełny regulamin gry. REGULAMIN

Zwycięzcy gry

Zwycięzcą Gry zostanie Zespół lub zespoły, które łącznie otrzyma(ją) największą liczbę punktów. Zwycięzcy zostaną wyłonienie po zakończeniu gry około godziny 14:00.

Zachęcamy do udziału i wspólnej zabawy!