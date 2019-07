Gramy całe wakacje: W Teatrze Polonia, Och-Teatrze i w plenerze

TEATR W PLENERZE

Teatr Polonia oraz Och-Teatr – dzięki wsparciu m.st. Warszawy – serdecznie zapraszają na spektakle grane w plenerze. Tego lata na Placu Konstytucji między 10 a 31 lipca pokazane zostaną 23 przedstawienia. Zagramy lubiane tytuły dla dorosłych Flamenco namiętnie, Związek otwarty i Lament na Placu Konstytucji oraz spektakle dla dzieci i młodzieży – Czerwony Kapturek oraz 2 000 000 kroków.

W sierpniu spektakle plenerowe grane będą na scenie Och-Grójecka 65 przed Och-Teatrem codziennie od 1 do 25 sierpnia (z wyłączeniem 15 sierpnia). W sumie pokazanych zostanie 26 przedstawień, wśród nich propozycje dla dorosłych i dla dzieci. Rodziców z dziećmi w wieku 1–3 lat zapraszamy serdecznie od 16 do 18 sierpnia na nieprezentowany dotąd w Warszawie spektakl Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie – Przebieranki. To przedstawienie najnajowe, inicjacyjne, zapraszające małego widza do odkrywania własnego ciała oraz do odkrywania rzeczy, ubrań, które na różne części ciała można zakładać.

Planujemy pokazać letnie spektakle grane w przestrzeni miejskiej, jak co roku, około 15 tys. widzów, a dodatkowo przyciągnąć nowych wielbicieli sztuki teatru. Na wszystkie spektakle plenerowe, jak zawsze, wstęp wolny!

Repertuar spektakli plenerowych

LATO W TEATRZE POLONIA

Dwa letnie miesiące w Teatrze Polonia to przegląd tego, co teatralni widzowie lubią najbardziej: znakomici aktorzy, dobre teksty i różnorodny repertuar. Będzie można zobaczyć spektakle, które miały premierę w mijającym sezonie: Mój pierwszy raz w reż. Krystyny Jandy, Krzesła z Ewą Szykulską i Leonem Charewiczem, Wanię, Sonię, Maszę i Spike’a (z m.in. Ewą Błaszczyk i Wojciechem Zielińskim), Boże mój! w reż. Andrzeja Seweryna

i muzyczny spektakl Almodovaria ze wspaniałą kreacją Anny Sroki-Hryń.

Ponadto wiele ciekawych tytułów: Danuta W. w adaptacji i wykonaniu Krystyny Jandy, obsypane nagrodami Zapiski z wygnania, Piękny nieczuły z Natalią Sikorą i Pawłem Ciołkoszem w obsadzie, Seks dla opornych i jego kontynuacja Raj dla opornych czy Konstelacje z Marią Seweryn i Grzegorzem Małeckim.

Wakacyjny repertuar Teatru Polonia znaleźć można tutaj: http://www.teatrpolonia.pl/repertuar

LATO W OCH-TEATRZE

W wakacje Och-Teatr będzie nieustannie bawić i zapraszać na komedie, farsy i zabarwione uśmiechem oraz wzruszeniem inscenizacje tekstów dramatycznych. W lipcu wznawiamy spektakl Biała bluzka wg opowiadania Agnieszki Osieckiej, który pokażemy dwukrotnie. Świeżo po premierze pokażemy 8 kobiet w reż. Adama Sajnuka – spektakl, który łączy elementy powieści kryminalnej w stylu Agaty Christie, z komedią i melodramatem.

Poza tym będzie można zobaczyć m. in. spektakle: Bal manekinów z Maciejem Stuhrem

w roli głównej, jedną z najzabawniejszych fars na świecie – Pomoc domową, Wąsy grane przez aktorów Teatru Montownia wszystkim „wąsatym na ciele i umyśle” czy Udając ofiarę w reż. Krystyny Jandy, a w sierpniu po raz setny Prapremierę dreszczowca.

Pełen repertuar wakacyjnych spektakli Och-Teatru znaleźć można na stronie teatru pod adresem: http://www.ochteatr.com.pl/repertuar