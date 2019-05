„Gramy dla Europy”. Spektakularny koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej [ZDJĘCIA]

Punktualnie o północy – czyli dokładnie w 15. Rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – koncert zakończył się symbolicznym odliczaniem od 28 do 1. Każda liczba wybrzmiała w języku innego kraju Europy i oznaczała kolejność wchodzenia do struktur Unii. Na koniec zagrano i zaśpiewano fragment Hymnu UE – Ody do Radości.