Grand Bazar. Ubrania, których nie znajdziecie w sieciówkach [ZDJĘCIA]

W pięknych przestrzeniach Elektrowni Powiśle odbywa się jesienne edycja targów Grand Bazar. Na stoiskach czekają na Was modne ubrania od projektantów, dodatki, biżuteria a także kosmetyki i rośliny. To dobra okazja by uzupełnić swoją garderobę lub by kupić już prezenty świąteczne. Zdjęcia z targów znajdziesz w galerii poniżej.