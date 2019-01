Grochów: Mieszkańcy nie chcą punktu wymiany igieł i strzykawek na ul. Kickiego. Uważają, że narkomani zagrażają dzieciom

Jeszcze do niedawna punkt wymiany igieł i strzykawek Fundacji Redukcji Szkód działał na Woli, w Kolonii Wawelberga. Teraz ma się przenieść do nowej lokalizacji na ul. Kickiego. Ludzie, mieszkający w sąsiedztwie planowanego punktu, są zdeterminowani, by do tego nie dopuścić.

Wystosowali petycję, w której piszą, że placówka fundacji nie może znajdować się w pobliżu miejsca, gdzie często przechodzą dzieci - w pobliżu szkół i przedszkoli. Tłumaczą, że narkomani, znajdujący się pod wpływem środków odurzających, mogą stwarzać dla małoletnich zagrożenie. Poza tym obawiają się, że w okolicy znajdzie się pełno zużytych igieł i strzykawek.

Obawy mieszkańców Grochowa nie są nieuzasadnione. W poprzedniej lokalizacji, przy ulicy Górczewskiej, punkt nie jest zbyt dobrze wspominany. Narkomani mieli zaczepiać dzieci i młodzież. Poza tym po okolicy walały niezutylizowane strzykawki.