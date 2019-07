Grodzisk Mazowiecki. Nowe informacje ws. 5-letniego Dawida Żukowskiego. Trwają poszukiwania chłopca [ZDJĘCIA]

Służby najpierw pojawiły się w rejonie dworca PKP, ale okazało się, że do zdarzenia doszło kilkaset metrów dalej. Zgłoszenie otrzymaliśmy około godz. 20.52. Pociąg relacji Skierniewice – Warszawa na wysokości ul. Korfantego w Grodzisku ze skutkiem śmiertelnym potrącił człowieka. Z okoliczności zdarzenia wynika, że było to samobójstwo – przekazała w rozmowie z serwisem grodzisknews.pl asp. Sztab. Katarzyna Zych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Sprawdzane są także miejsca, gdzie w ostatnich godzinach życia przebywał ojciec dziecka - policja ustala to na podstawie logowań jego telefonu.

Zaginięcie zgłosiła matka Dawida

Rodzice Dawida nie mieszkali razem. Oboje wychowywali jednak dziecko, żadne z nich nie było pozbawione praw rodzicielskich. Ojciec opiekował się chłopcem w dniu jego zaginięcia, a wieczorem miał odwieźć go do matki. Katarzyna Zych z grodziskiej policji poinformowała nas, że to właśnie matka Dawida około północy zawiadomiła funkcjonariuszy o zaginięciu syna. Jak podaje RMF FM tłem historii może być konflikt rodzinny. Ojciec dziecka wg dziennikarzy RMF FM miał być posądzany o stosowanie przemocy fizycznej wobec matki Dawida, a przed śmiercią miał wysłać do niej wiadomość.