Grodzisk Mazowiecki - wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygrał wybory w Grodzisku Mazowieckim? Frekwencja

Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na burmistrza Grodziska Mazowieckiego

PKW zarejestrowała dwóch kandydatów na burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Są to:

BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef, 63 lata, Ziemia Grodziska

LEWANDOWSKI Łukasz, 27 lat, Prawo i Sprawiedliwość

Wybory 2018: Grodzisk Mazowiecki. Kandydaci na radnych i okręgi wyborcze

Gmina Grodzisk Mazowiecki podzielona została na trzy okręgi wyborcze. W sumie uprawnionych do głosowania jest tu 34 895 osób, które wybiorą 21 członków rady miasta. Listy wyborcze zarejestrowało pięć komitetów: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Ziemia Grodziska Stowarzyszenie Samorządowe "Grodziszczanie" Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Społecznych.

Okręg nr 1 obejmuje ulice: Grodzisk Mazowiecki ulice: 1 Maja, 11 Listopada, 3. Maja od nr 66 do nr 74 (parzyste) i od nr 53 do końca (nieparzyste), Akacjowa, Aleja Mokronoskich, Aleja Piłsudskiego, Andersa, Armii Polskiej, Bałtycka, Bankowa, Bartniaka, Batorego, Bema, Bliska, Bociania, Bojanka, Borówkowa, Bulwar Sobieskiego, Chałubińskiego, Chełmońskiego, Chlewińska, Chrobrego, Chrzanowska, Cicha, Cieszyńska, Cyraneczki, Czapli, Daleka, Dąbrówki, Dolna, Fabryczna, Fałata, Floriańska, Fredry, Garbarska, Gliniana, Głogowa, Gołębia, Graniczna, Grottgera, Grunwaldzka, Harcerska, Hynka, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Kasztanowa, Kierlańczyków, Kilińskiego, Kłopot, Kmicica, Kołłątaja, Konspiracji, Korfantego, Kossaka, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kraszewskiego, Kresowa, Krokusów, Krótka, Krupińskiego, Kwiatowa, Langiewicza, Lawendowa, Lelewela, Limanowskiego, Lipowa, Lutniana, Łączna, Maczka, Makowskiego, Malczewskiego, Malinowa, Mała, Mariańska, Matejki, Mieszka I, Mochnackiego, Mokra, Montwiłła, Morelowa, Mostowa, Na Grobli, Nadrzeczna, Narutowicza, Niecała, Nieduża, Niemcewicza, Niska, Nowa, Nowy Grodzisk, Obrońców Getta, Ogrodowa, Okrzei, Olszowa, Ordona, Orkana, Pańska, Parkowa, Pastelowa od nr 26 do końca (parzyste) i od nr 33 do końca (nieparzyste), Piękna, Pileckiego (17 Stycznia), Plac Jana Pawła II, Plac Króla Zygmunta Starego, Plac Wolności, Plantowa, Plater, Polna, Poniatowskiego, Porzeczkowa, Purpurowa od nr 26 do końca (parzyste) i od nr 29 do końca (nieparzyste), Pusta, Poziomkowa, Przemysłowa, Przeskok, Radońska, Rokiciańska, Rolna, Rozkoszna, Różana, Rumiankowa, Rybitwy, Rybna, Rzeczna, Sadowa, Sielska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skarbka, Składowa, Skłodowskiej, Skrajna, Słonecznikowa, Słowackiego, Spadowa, Spiska, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Sprawna, Staszica, Stawowa, Stolarska, Storczykowa, Strażacka, Szarotki, Szeroka, Szpakowskiego, Szwedzka, Szwoleżerów, Śląska, Ślusarska, Średnia, Świeża, Teodory, Tokarzewskiego, Towarowa, Transportowa, Traugutta, Ułańska, Waryńskiego, Wesoła, Wierzbowa, Wiewiórki, Willowa, Wolniewicz, Wólczyńska, Wygodna, Wysockiego, Zachodnia, Zagaje, Zajęcza, Zakątek, Zaścianek, Zielona, Zielony Rynek, Ziemiańska, Zondka, Żeromskiego, Żulińskiego, Żurawia, Żwirki i Wigury, Żwirowa, Żydowska, Żyrardowska, Żytnia.

Okręg nr 2 obejmuje ulice: 3. Maja od nr 2 do nr 64 (parzyste) i od nr 1 do nr 51 (nieparzyste), Adwenta, Architektów, Arciszewskiego, Armii Krajowej, Asnyka, Ateńska, Augustowska, Baczyńskiego, Bairda, Bartnicza, Baśniowa, Białostocka, Bojasińskiego, Bołtucia, Braci Okuniów, , Brzozowa, Buczynowa, Cegielniana, Chełmińska, Chłapowskiego, Chłopickiego, Chodkiewicza, Chopina, Czarnieckiego, Czeremchowa, Czeska, Dąbrowskiego, Deotymy, Dębowa, Dwernickiego, Dworska, Dygasińskiego, Działkowa, Forsycji, Frycza Modrzewskiego, Geodetów, Gimnazjalna, Godebskiego, Górna, Grabowa, Grzybowa, Jaśminowa, Jelenia, Jesionowa, Jeżynowa, Jordanowicka, Kadowska, Kaliska, Kasprowicza, Kaszubska, Kielecka, Kijowska, Kleeberga, Klonowa, Knapskiego, Kochanowskiego, Kołysanki, Konopnickiej, Kopernika, Kosińskiego, Krasickiego, Krasińskiego, Krasnali, Kredytowa, Królewska, Krzywoustego, Książęca, Kurpiowska, Leszczynowa, Leśna, Licealna, Litewska, Lubelska, Lwowska, Łokietka, Łowcza, Łowicka, Mazurska, Mickiewicza, Milanowska, Miła, Mloska, Modrzewiowa, Moniuszki, Myśliwska, Na Laski, Nadarzyńska, Obrońców Pokoju, Okólna, Olsztyńska, Okrężna, Okulickiego, Orląt, Orzeszkowej, Osieckiej, Ossolińskiego, Owocowa, Paderewskiego, Paryska, Piaskowa, Piastów, Piaszczysta, Płocka, Podgórna, Popiela, Praska, Prądzyńskiego, Prosta, Przejazdowa, Przystankowa, Pułaskiego, Radiowa, Radomska, Reja, Rembeka, Reymonta, Robotnicza, Ruczaj, Rusałki, Rzemieślnicza, Siedlecka, Sienna, Sieradzka, Skargi, Skromna, Słoneczna, Sokola, Sowińskiego, Sułkowskiego, Suwalska, Syrokomli, Szczerkowskiego, Szczęsna, Szkolna, Świerkowa, Tarnowska, Teligi, Tkacka, Topolowa, Toruńska, Tylna, Umińskiego, Urbanistów, Warmińska, Warszawska, Wenecka, Westfala, Wiejska, Wielopolskiego, Wieluńska, Wiklinowa, Wileńska, Wioślarska, Włocławska, Wolframa, Wysoka, Wyspiańskiego, Zacisze, Zamoyskiego, Żółkiewskiego.

Okręg nr 3 obejmuje miejscowości: Adamowizna, Adamów, Chlebnia, Chrzanów Duży, Chrzanów Mały, Czarny Las, Izdebno Kościelne, Izdebno Nowe, Janinów, Kady, Kałęczyn, Kłudno Nowe, Kłudno Stare, Kłudzienko, Kozerki, Kozery Nowe, Kozery, Kraśnicza Wola, Książenice, Makówka, Marynin, Mościska, Natolin, Odrano-Wola, Opypy, Radonie, Szczęsne, Tłuste, Urszulin, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Zabłotnia, Zapole, Żuków.

Grodzisk Mazowiecki. Wybory do rady powiatu i do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki wybiorą również 10 z 21 radnych powiatowych, będą mieli także wpływ na wybór 11 radnych Sejmiku Mazowieckiego. Listy wyborcze w wyborach do rady powiatu grodziskiego (okręg nr 1) oraz kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego (okręg nr 7) znaleźć można po przejściu do naszej wyszukiwarki kandydatów.