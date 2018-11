Groził, że zabije Hannę Gronkiewicz-Waltz. Policja zatrzymała 62-latka [WIDEO]

Groził, że zabije Hannę Gronkiewicz-Waltz. W internecie, na popularnym serwisie społecznościowym (prawdopodobnie Facebook) 62-latek zamieszczał groźby. Pisał, że pozbawi Prezydent Warszawy życia, ponieważ ta zakazała Marszu Niepodegłości. Na konsekwencję swoich słów nie musiał długo czekać. Wpisy zamieszczał 6 i 7 listopada, a już dwa dni później trafił do Komendy Stołecznej Policji.

- Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy złożyła zawiadomienie, z którego wynikało, że zamieszczone posty wzbudziły u niej obawy o życie i zdrowie oraz miały na celu zmianę stanowiska w kwestii wyrażenia zgody na przeprowadzenie Marszu Niepodległości - podaje policja. Funkcjonariusze Biura do Walki z Cyberprzestępczością zatrzymali 62-latka. Mieszka on w Skarżysku Kamiennej. Początkowo próbował ukrywać sprzęt za którego pomocą zamieszczał gniewne wpisy. Ostatecznie został zatrzymany. Ustalono, że to on groził w sieci HGW.

"W wyniku analizy zawartości tego urządzenia policjanci wykryli także inne treści wskazujące na formułowanie gróźb pod adresem innych osób, organizacji i koncernów mediowych" - podaje policja. Mężczyzna usłyszy zarzuty związane z wywieraniem wpływu przemocą lub groźbą na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.