Groźny wypadek na Mokotowie. "Osobówka wybiła z toru jazdy karetkę na sygnale"

Wypadek Ołtarzew. Tragiczny finał policyjnego pościgu. 2 osoby nie żyją [ZDJĘCIA]

Do tragicznego wypadku doszło w Ołtarzewie, tuż pod Warszawą. Drogą dojazdową do stolicy poruszał się pojazd, który nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i zaczął uciekać. Samochodem podróżowało 4 obywateli Ukrainy. Dwóch zginęło na miejscu. Szczegóły w tekście poniżej.